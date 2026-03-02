Ισπανίδα νοσοκόμα αποκαλύπτει πόσα χρήματα βγάζει στην Ολλανδία: «Εργάζομαι 38 ώρες την εβδομάδα» (vid)

Ισπανίδα νοσοκόμα μεταναστεύει στην Ολλανδία και μέσω του TikTok αποκαλύπτει τον μισθό που παίρνει, καθώς και την καθημερινότητά της στη νέα της χώρα.

Οι μισθοί σε όλη την Ευρώπη είναι ένα θέμα που ανησυχεί τον περισσότερο κόσμο (οι Έλληνες το γνωρίζουμε καλά) και ειδικά αυτούς που σκέφτονται να μεταναστεύσουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους σε άλλες χώρες.

Οι επαγγελματίες του νοσηλευτικού κλάδου δεν βρίσκουν παράξενο το να μεταναστεύουν. Η Paula, Ισπανίδα νοσοκόμα που διαχειρίζεται λογαριασμό στο TikTok, με το όνομα «workinginholland», σε ένα από τα βίντεό της μίλησε για το πόσα χρήματα κερδίζει εργαζόμενη σε νοσοκομείο της Ολλανδίας.

Τα χρήματα που βγάζει ως νοσοκόμα στην Ολλανδία: «Κάθε μήνας είναι και διαφορετικός»

Η Paula αναφέρει πως δουλεύει σε ένα νοσοκομείο που βρίσκεται δέκα λεπτά από το σπίτι της και μας εξηγεί την καθημερινότητά της και την μέχρι τώρα εμπειρίας της στη χώρα: «Όταν έφτασα στη χώρα εργαζόμουν σε γηροκομείο, αλλά ήθελα να αλλάξω δουλειά. Όπως σε κάθε μέρος του κόσμου, οι νοσοκόμες εργάζονται πάντα σε ακανόνιστες βάρδιες, δηλαδή Σαββατοκύριακα, νύχτες, αργίες... Έτσι, ο μισθός μου εξαρτάται πολύ από το πόσες απογευματινές βάρδιες έχω εργαστεί ή πόσα Σαββατοκύριακα».

Η νοσοκόμα συνεχίζει: «Μερικές φορές αποταμιεύω περισσότερα, μερικές φορές λιγότερα», αναφερόμενη κυρίως στο πώς κυμαίνεται ο μισθός της ανάλογα με τις βάρδιες που εργάζεται κάθε μήνα: «Κάνω πολλές απογευματινές βάρδιες επειδή τις προτιμώ και εργάζομαι 32 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή τέσσερις ημέρες, από τις επτά».

Όσον αφορά τα μηνιαία της κέρδη, επισημαίνει: «Ο μισθός μιας νοσοκόμας αλλάζει με την πάροδο των ετών, επειδή καθώς ανεβαίνουμε στη μισθολογική κλίμακα, ο μισθός μας αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή, κερδίζω μεταξύ 2.900 και 3.100 ευρώ το μήνα. Κάθε μήνας είναι ελαφρώς διαφορετικός από τον άλλον».

