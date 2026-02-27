Διεθνής έκθεση του 2026 για την ποιότητα ζωής, ανέδειξε την Ολλανδία ως τον κορυφαίο προορισμό στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω παραδοσιακές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της βάσης δεδομένων Numbeo, η Ολλανδία ηγείται της ευρωπαϊκής λίστας για το 2026, ούσα η χώρα με την υψηλότερη ποιότητα ζωής. Η επιτυχία της αποδίδεται στο υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, το οποίο ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και στις εξαιρετικές δημόσιες υποδομές της.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Δανία και το Λουξεμβούργο, επιβεβαιώνοντας την τάση που θέλει τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης να προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Τα κριτήρια της κατάταξης

Για τη διαμόρφωση της λίστας ελήφθησαν υπόψη οι εξής βασικοί πυλώνες:

Υγεία: Ποιότητα και πρόσβαση στο σύστημα περίθαλψης Ασφάλεια: Επίπεδα εγκληματικότητας και προσωπική σιγουριά Οικονομία: Κόστος ζωής, αγοραστική δύναμη και συνθήκες στέγασης Περιβάλλον: Ποιότητα αέρα και διαχείριση φυσικών πόρων

Αυτή η επισκόπηση τοποθετεί την Ευρώπη ως μια περιοχή με πολλές χώρες που προσφέρουν υψηλό βιοτικό επίπεδο, αν και οι εσωτερικές διαφορές μεταξύ των κρατών είναι επίσης εμφανείς.

Η λίστα με τις 20 χώρες

Ολλανδία Δανία Λουξεμβούργο Ομάν Ελβετός Φινλανδία Αυστρία Γερμανία Ισλανδία Νορβηγία Εσθονία Αυστραλία Σουηδία Νέα Ζηλανδία ΗΠΑ Ισπανία Ιαπωνία Γεύση Σλοβενία Λιθουανία

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ