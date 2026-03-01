Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Η ειρήνη δεν οικοδομείται με απειλές και όπλα»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ απευθύνει έκκληση από το Βατικανό για διάλογο και αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, τονίζοντας ότι η ειρήνη δεν οικοδομείται με απειλές και όπλα.

Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απηύθυνε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας ενώπιον χιλιάδων πιστών στην Πλατεία Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό.

Ο ποντίφικας αναφέρθηκε με ιδιαίτερη ανησυχία στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «δραματικές ώρες» που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες συνέπειες.

«Παρακολουθώ με βαθιά ανησυχία τα όσα συμβαίνουν. Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με τα όπλα, που σπέρνουν καταστροφή, πόνο και θάνατο, αλλά μόνο με έναν λογικό, αυθεντικό και υπεύθυνο διάλογο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας «τραγωδίας τεραστίων διαστάσεων», καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν την ηθική ευθύνη που τους αναλογεί και να σταματήσουν «τη δίνη της βίας πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της διπλωματίας, σημειώνοντας ότι «η διπλωματία πρέπει να ξαναβρεί τον ρόλο της» και να τεθεί στο επίκεντρο το καλό των λαών, οι οποίοι -όπως είπε- προσδοκούν μια ειρηνική συνύπαρξη βασισμένη στη δικαιοσύνη.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, κάλεσε τους πιστούς σε προσευχή για την ειρήνη, υπογραμμίζοντας πως η ελπίδα παραμένει ζωντανή μόνο μέσα από τον διάλογο και την αλληλεγγύη των εθνών.

