«Γκάφα» της Apple: Διέρρευσε κατά λάθος το νέο οικονομικό MacBook λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση

Η Apple διέρρευσε κατά λάθος το όνομα του νέου οικονομικού MacBook που αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα (4/3, 16:00).

Η Apple διέρρευσε κατά λάθος το όνομα του νέου της οικονομικού MacBook, λίγο πριν από τη μεγάλη παρουσίασή του σήμερα (4/3, 16:00). Πρόκειται για το τελευταίο gadget σε μια «καταιγίδα» λανσαρισμάτων αυτή την εβδομάδα, μετά το iPhone 17e, το νέο iPad Air, καθώς και τα MacBook Pro και MacBook Air.

Η αναφορά προέκυψε από ρυθμιστικό έγγραφο που εμφανίστηκε στον ιστότοπο της Apple και περιλάμβανε την ονομασία «MacBook Neo» με κωδικό Model A3404, χωρίς να συνοδεύεται από επιπλέον τεχνικές λεπτομέρειες ή εικόνες.

Το νέο οικονομικό MakBook

Tο συγκεκριμένο MacBook αναφέρεται ως lower-cost συσκευή και φημολογείται ότι θα χρησιμοποιεί επεξεργαστή iPhone, όπως A18 Pro ή A19 Pro, αντί για chip της σειράς M. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι θα διαθέτει οθόνη 12,9 ιντσών. Δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες ή εικόνες της συσκευής, ενώ λίγο αργότερα η καταχώριση αφαιρέθηκε από την σελίδα της Apple.

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για το οικονομικό μοντέλο MakBook καθώς οι πρώτες διαρροές αναφέρουν ότι θα κοστίζει κάτω από τα 1.000 δολάρια και θα διαθέτει μικρή οθόνη, λίγο κάτω από τις 13 ίντσες. Παρά τη χαμηλότερη τιμή, το MacBook θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και όχι από πλαστικό

Ο αναλυτής της Apple στο Bloomberg, Mark Gurman, έγραψε στο Twitter: «Αξίζει να επισημανθεί ότι τα τρία χρώματα της πρόσκλησης είναι το ανοιχτό πράσινο, το μπλε και το κίτρινο – τα ίδια ακριβώς χρώματα με τα οποία η Apple έχει δοκιμάσει το χαμηλού κόστους MacBook».

Στο ενημερωτικό του δελτίο, ο Mark Gurman υποστηρίζει ότι η Apple θα λανσάρει σήμερα ένα νέο οικονομικό MacBook σε «μια σειρά από διασκεδαστικά χρώματα». Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, «το MacBook αυτό θα κοστίζει πολύ κάτω από τα 1.000 δολάρια και θα διαθέτει μικρή οθόνη, λίγο κάτω από τις 13 ίντσες. Παρά τη χαμηλότερη τιμή, το MacBook θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και όχι από πλαστικό. Όπως όλα τα Mac, αυτό το μηχάνημα —με κωδική ονομασία J700 — θα διαθέτει σασί από αλουμίνιο».

