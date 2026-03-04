Ούτε τάφος ούτε καύση: Έρχεται η «υγρή αποτέφρωση» που διαλύει το σώμα μέσα σε νερό

Αντί για φλόγες, η νέα μέθοδος χρησιμοποιεί ζεστό αλκαλικό νερό και μειώνει δραστικά τις εκπομπές άνθρακα.

Ο πιο «πράσινος» τρόπος αποτέφρωσης αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου που επιτρέπει επίσημα την λεγόμενη υδάτινη αποτέφρωση, μια διαδικασία που θεωρείται πολύ πιο φιλική προς το περιβάλλον από την παραδοσιακή καύση.

Η μέθοδος, γνωστή ως aquamation, μπορεί να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα μιας αποτέφρωσης έως και 75%. Για σύγκριση, μια κλασική αποτέφρωση με φωτιά παράγει περίπου 245 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά σώμα. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που αρκετές χώρες αρχίζουν να την εξετάζουν σοβαρά.

Τι είναι η «υδάτινη αποτέφρωση»

Η aquamation, που αποκαλείται επίσης biocremation ή flameless cremation, βασίζεται σε μια διαδικασία που λέγεται αλκαλική υδρόλυση. Αντί για φλόγες και καύση, το σώμα τοποθετείται μέσα σε ένα κλειστό μεταλλικό δοχείο γεμάτο νερό και αλκαλικό διάλυμα.

Το διάλυμα περιέχει συνήθως υδροξείδιο του καλίου και θερμαίνεται σε θερμοκρασία περίπου 90 έως 150 βαθμών Κελσίου. Επειδή το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση, το νερό δεν βράζει αλλά παραμένει σε υγρή μορφή. Μέσα σε λίγες ώρες, η διαδικασία διασπά σταδιακά τους μαλακούς ιστούς του σώματος.

Η εικόνα μπορεί να ακούγεται παράξενη, αλλά οι επιστήμονες εξηγούν ότι η χημική αυτή διαδικασία μιμείται στην ουσία τη φυσική αποσύνθεση που συμβαίνει στο έδαφος, απλώς πολύ πιο γρήγορα.

Τι απομένει στο τέλος

Όπως και στην παραδοσιακή αποτέφρωση, ο σκελετός δεν εξαφανίζεται. Τα οστά παραμένουν και στη συνέχεια αλέθονται σε μια λεπτή σκόνη, παρόμοια με τις στάχτες που γνωρίζουμε από την καύση.

Υπάρχει όμως μια μικρή διαφορά. Οι στάχτες από την υδάτινη αποτέφρωση είναι λευκές, ενώ οι στάχτες από την καύση έχουν συνήθως γκρι χρώμα. Επιπλέον, συνήθως παραμένει και λίγο μεγαλύτερη ποσότητα υπολειμμάτων.

Η διαδικασία έχει και άλλα πρακτικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, συσκευές όπως βηματοδότες δεν χρειάζεται απαραίτητα να αφαιρεθούν πριν από τη διαδικασία, ενώ βαρέα μέταλλα, όπως ο υδράργυρος από οδοντικά σφραγίσματα, μπορούν να συλλεχθούν και να ανακυκλωθούν αντί να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα.

Για κάποιους μπορεί να ακούγεται σαν μια ιδέα που ανήκει περισσότερο στο μέλλον παρά στο παρόν. Ωστόσο η υδάτινη αποτέφρωση εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία.

Με τη Σκωτία να ανοίγει τον δρόμο στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται πως οι «πράσινες» επιλογές ακόμη και στο τελευταίο στάδιο της ζωής αρχίζουν να αποκτούν πραγματικό έδαφος.

