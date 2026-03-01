Τραμπ: «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας – 48 μέλη της ηγεσίας του Ιράν έφυγαν μονομιάς»
Τι ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη μεγάλης κλίμακας επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. «48 ηγέτες έφυγαν μονομιάς», είπε μεταξύ άλλων.
O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 ηγέτες του Ιράν έχουν σκοτωθεί στους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς της χώρας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έφυγαν μονομιάς. Και προχωρά γρήγορα», είπε ο Τραμπ στο Fox News.
