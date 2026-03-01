Μακελειό στο Τέξας: Τρεις νεκροί και 17 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ

Τρεις νεκροί και 17 τραυματίες από μαζική ένοπλη επίθεση σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών – Σε κρίσιμη κατάσταση τρεις τραυματίες.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο Όστιν του Τέξας. Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 2 π.μ. (τοπική ώρα) σε μπαρ στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας σκηνές πανικού και χάους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο κατάστημα, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας ούτε του δράστη ούτε των θυμάτων.

Η αρχηγός της Αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις, έκανε λόγο για ένα «τραγικό περιστατικό», επιβεβαιώνοντας ότι 17 τραυματίες εντοπίστηκαν στο σημείο. Από αυτούς, οι 14 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ τρεις άνθρωποι υπέκυψαν επί τόπου στα τραύματά τους. Τρεις εκ των νοσηλευόμενων παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή τους.

Ο δήμαρχος του Οστιν, Κερκ Γουάτσον, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ταχεία αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, τονίζοντας ότι η άμεση επέμβαση «έσωσε ζωές».

Οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από ένα ακόμη περιστατικό ένοπλης βίας που έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα παρόμοιων επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερες ανακοινώσεις μόλις επιβεβαιωθούν περισσότερα στοιχεία.

