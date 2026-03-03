Financial Times: To σχέδιο εξόντωσης Χαμενεΐ – Συνεργασία Unit 8200, Mossad και CIA

Η δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ ήταν αποτέλεσμα πολυετούς επιχείρησης πληροφοριών. Χακάρισμα καμερών, παρακολούθηση διαδρομών και κατευθυνόμενα πυραυλικά πλήγματα με τη συνεργασία Unit 8200, Mossad και CIA.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήταν αποτέλεσμα πολυετούς και συντονισμένης επιχείρησης και συλλογής πληροφοριών που υλοποιήθηκε από τη στρατιωτική μονάδα Unit 8200, τη Mossad και τη CIA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ισραηλινές υπηρεσίες κατάφεραν να διεισδύσουν σε μεγάλο βαθμό στην Τεχεράνη, χακάροντας σχεδόν όλες τις κάμερες κυκλοφορίας της πόλης. Οι εικόνες μεταδίδονταν κρυπτογραφημένες στο Ισραήλ, επιτρέποντας στις υπηρεσίες να χαρτογραφήσουν το «μοτίβο ζωής» του Χαμενεΐ, δηλαδή τις διαδρομές του, τα ωράρια, τις επαφές και τις συνήθειές του. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, η CIA διέθετε ανθρώπινη πληροφορία που επιβεβαίωσε την παρουσία του σε συγκεκριμένη σύσκεψη το πρωί του Σαββάτου.

Η Unit 8200, η οποία αποτελεί ελίτ μονάδα SIGINT του ισραηλινού στρατού, είναι γνωστή για τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και τη στενή συνεργασία της με τη Mossad και τη Shin Bet. Στην συγκεκριμένη επιχείρηση, το Ισραήλ εξασθένησε επίσης το σήμα των κινητών τηλεφώνων γύρω από την οδό Παστέρ, αποτρέποντας προειδοποιήσεις ασφαλείας προς τον Χαμενεΐ.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε με αεροπορικά πλήγματα κατευθυνόμενων πυραύλων τύπου Sparrow, συνολικά περίπου 30, προκαλώντας τον θάνατο του ηγέτη του Ιράν και σηματοδοτώντας μια από τις πιο συντονισμένες και τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις πληροφοριών και στρατιωτικής δράσης της τελευταίας δεκαετίας.

