Απέπλευσαν οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Στην Πάφο μαχητικά F16

Η Ελλάδα ενισχύει την άμυνα της Κύπρου μετά τις επιθέσεις από ιρανικά drones. Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» κατευθύνονται προς τη Μεγαλόνησο, ενώ δύο ζεύγη F-16 έχουν σταθμεύσει στην Πάφο.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος, μετά τις επιθέσεις από ιρανικά drones κατά της βρετανικής κυρίαρχης βάσης στο Ακρωτήρι. Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» απέπλευσαν με προορισμό τη Μεγαλόνησο και αναμένεται να καταπλεύσουν το μεσημέρι της Τρίτης.

Η ανάπτυξη των ναυτικών μονάδων αποφασίστηκε κατόπιν συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, με την κυβέρνηση να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μέτρο ενίσχυσης της αποτρεπτικής παρουσίας στην περιοχή. Η φρεγάτα «Ψαρά» φέρει το σύστημα «Κένταυρος», το οποίο έχει δοκιμαστεί σε επιχειρησιακές συνθήκες.

Παράλληλα, δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 Fighting Falcon έχουν ήδη μετασταθμεύσει στη βάση Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενισχύοντας την αεράμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την Τρίτη μεταβαίνει στην Κύπρο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Όπως έγινε γνωστό, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ ο κ. Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα.

Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

«Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελλάδα θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνά της», τόνισε ο Έλληνας υπουργός, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αντιμετώπιση των απειλών και η διατήρηση της σταθερότητας.

Την ίδια ώρα, δύο drones που κινούνταν προς τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι αναχαιτίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Σειρήνες ήχησαν εκ νέου στη βρετανική βάση, ενώ μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν προληπτικά.

Συναγερμός σήμανε και στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, όπου εντοπίστηκαν «ύποπτα αντικείμενα» στον εναέριο χώρο και δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με το επίπεδο επιφυλακής να παραμένει αυξημένο.

