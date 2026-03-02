ΗΠΑ: Βύθισαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν – Πάνω από 1.250 στόχοι σε 48 ώρες

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν 1.250 στόχους στο Ιράν και κατέστρεψαν 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury». Δραματική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν, καθώς το αμερικανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι βυθίστηκαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει περισσότερους από 1.250 στόχους στο Ιράν μέσα στις πρώτες 48 ώρες των επιχειρήσεων. Όπως δήλωσε ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν, πάνω από 1.000 στόχοι επλήγησαν ήδη από την πρώτη ημέρα της επίθεσης.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Το U.S. Central Command (CENTCOM), αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι 11 ιρανικά πλοία «καταστράφηκαν» στον Κόλπο του Ομάν. «Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν. Σήμερα δεν έχει κανένα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση, που φέρει την ονομασία Operation Epic Fury, σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική δράση στην περιοχή των τελευταίων ετών, με το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων να παραμένει ανοιχτό. Οι διεθνείς αγορές και οι κυβερνήσεις της περιοχής παρακολουθούν με αυξημένη ανησυχία τις εξελίξεις.

