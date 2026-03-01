Θέρμανση όλη μέρα; Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Μην το σκέφτεστε καν»

Η συνεχής λειτουργία της θέρμανσης αυξάνει τη διασπορά σκόνης και επιβαρύνει την ποιότητα αέρα. Επαγγελματίες καθαρισμού εξηγούν τι να προσέξετε και ποιες συνήθειες μειώνουν τα αλλεργιογόνα.

Η συνεχής λειτουργία της θέρμανσης μέσα στον χειμώνα μπορεί να δημιουργεί αίσθηση άνεσης, ωστόσο ειδικοί στον καθαρισμό προειδοποιούν ότι ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στο σπίτι.

«Μην το σκέφτεστε καν να αφήνετε τη θέρμανση ανοιχτή όλη μέρα. Σηκώνει σκόνη και τη μεταφέρει παντού», επισημαίνει ο James King, διευθυντής της DeluxeMaid. Όπως εξηγεί, η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας για πολλές ώρες ενισχύει την κυκλοφορία αέρα, με αποτέλεσμα τη διασπορά συσσωρευμένων σωματιδίων, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει τυχούσες αλλεργίες και να δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Πώς περιορίζεται η σκόνη

Οι ειδικοί συστήνουν συστηματικό καθάρισμα, με έμφαση στην απομάκρυνση της σκόνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ιδανικά με υγρό πανί μικροϊνών ώστε να μην επανέρχεται στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, προτείνεται ο τακτικός καθαρισμός αεραγωγών και φίλτρων, καθώς και η χρήση καθαριστή αέρα για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα υφάσματα -όπως κουρτίνες, χαλιά, κρεβάτια και μαξιλάρια κατοικίδιων- όπου η σκόνη συσσωρεύεται πιο εύκολα. Επιπλέον, η αποφυγή χρήσης παπουτσιών εντός σπιτιού συμβάλλει σημαντικά στη μείωση ρύπων και μικροσωματιδίων.

Προσοχή και στη ρύθμιση συσκευών

Σε ό,τι αφορά τη χρήση κλιματιστικών, ο King συνιστά χαμηλές εντάσεις. «Η υψηλή ένταση μπορεί να εκτοξεύσει τη συσσωρευμένη σκόνη στον αέρα», τονίζει, σημειώνοντας ότι η ήπια ροή επαρκεί για την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας χωρίς να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα.

Από την πλευρά της, η Τζίλιαν Οικονόμου, ιδρύτρια της Sort It Out, υπογραμμίζει πως η συνέπεια στην καθαριότητα είναι το «κλειδί» για καλύτερη ποιότητα ζωής. Όπως αναφέρει, το τακτικό σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα βοηθά στη συλλογή της σκόνης προτού μετακινηθεί και εγκατασταθεί σε άλλες επιφάνειες.

