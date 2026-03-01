Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

Πότε «παγώνει» η προθεσμία ή ξεκινά από την αρχή

Σε σοβαρό πονοκέφαλο για τους διαχειριστές πολυκατοικιών εξελίσσεται το ζήτημα των απλήρωτων κοινοχρήστων.

Πολλές φορές το θέμα φτάνει σε δικαστικές διαμάχες.

Πότε όμως παραγράφονται τα χρέη σε κοινόχρηστα πολυκατοικιών;

Τα χρέη από κοινόχρηστα πολυκατοικίας παραγράφονται μετά την παρέλευση πέντε ετών.

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη σχετική νομολογία, οι οφειλές αυτές θεωρούνται «περιοδικές παροχές», οι οποίες υπόκεινται στη σύντομη πενταετή παραγραφή (Άρθρο 250 ΑΚ).

