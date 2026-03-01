Ρούτσι - Παπαγγελής για Καρυστιανού: «Εκείνη ήθελε να φύγει - Δεν ήταν στη λίστα ομιλητών»

Ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής απάντησαν για το τι συνέβη στο Σύνταγμα και δεν μίλησε η Μαρία Καρυστιανού στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη.

Τη δική τους εκδοχή των όσων συνέβησαν στο Σύνταγμα κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη έδωσαν ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής, μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού ότι ένιωσε ότι δεν υπήρχε η διάθεση να ανέβει στο βήμα.

Από την πλευρά τους οι δύο γονείς ξεκαθάρισαν ότι εκείνη ήταν που αποχώρησε από το σημείο, επισημαίνοντας ότι αν και δεν βρισκόταν στη λίστα των ομιλητών υπήρχε η πρόθεση να την καλέσουν, ωστόσο κάποιες ομιλίες κράτησαν αρκετή ώρα.

