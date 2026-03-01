Κι όμως αυτό το σπίτι στους Αμπελόκηπους πωλείται για 50.000 ευρώ

Ακόμα και ένα ανήλιαγο μπουντρούμι μπορεί να θεωρηθεί πια «ευκαιρία», αρκεί να είναι κοντά σε σταθμό του Μετρό.

Είναι τρομακτικά τα πράγματα που συναντάει κανείς όταν μπαίνει στη διαδικασία αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου. Πλέον, ακόμα και μια καλύβα, ακόμα και κάτι που θα μοιάζει με το πιθάρι του Διογένη, μπορεί να βαπτιστεί ως «επενδυτική ευκαιρία» και να έχει τη δική της τιμή, συνήθως πενταψήφια. Όταν δε, αυτή η «ευκαιρία» βρίσκεται κοντά σε σταθμό του μετρό, τότε η τιμή της μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο, πάντα με την υποσημείωση «συζητήσιμη».



Kάπως έτσι σε γνωστή σελίδα πώλησης ακινήτων συναντάμε ένα σπίτι που μοιάζει μάλλον βομβαρδισμένο, ενδεχομένως τα βράδια εκεί να κοιμούνται φαντάσματα. Είναι ημιυπόγειο (προφανώς!) στους Αμπελόκηπους, είναι 57 τετραγωνικών (με δύο υπνοδωμάτια!) και "very important is 5 windows" για όποιον δεν θέλει να νιώθει περίπου σαν τυφλοπόντικας. Επίσης είναι και "very sunny", τουλάχιστον για ημιυπόγειο.

