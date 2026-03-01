Τραμπ για Ιράν: «Αν μας χτυπήσουν, θα απαντήσουμε με δύναμη χωρίς προηγούμενο»

Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν για ενδεχόμενα αντίποινα. «Θα τους πλήξουμε με δύναμη χωρίς προηγούμενο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σκληρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση αντιποίνων από το Ιράν θα πυροδοτήσει απάντηση «χωρίς προηγούμενο» από την Ουάσιγκτον.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά «μόλις ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε πολύ σκληρά πλήγματα, σκληρότερα από ποτέ». Το μήνυμα είχε σαφώς αποτρεπτικό χαρακτήρα, με τον ίδιο να τονίζει πως «καλύτερα να μην το κάνουν».

«Εάν προχωρήσουν, θα τους πλήξουμε με δύναμη που δεν έχει δει ποτέ κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας υψηλούς τόνους σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Η δήλωση Τραμπ έρχεται εν μέσω κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

