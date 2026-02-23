Το είδαμε και αυτό στην ελληνική τηλεόραση: «Ο χαρταετός του Βορίδη, του Πλεύρη και του Άδωνι» (vid)

Στην εκπομπή NewsRoom της ΕΡΤ έκαναν μια ατυχέστατη επιλογή χαρταετού καθώς το σχέδιο παρέπεμπε αλλού.

Σε ενημερωτική εκπομπή το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, λίγο πριν ο παρουσιαστής προχωρήσει στον καθιερωμένο...πρόλογο, η κάμερα έκανε την καθιερωμένη περιήγηση στο στούντιο εστιάζοντας στα σκηνικά props της ημέρας.

Ωστόσο, η φάση έγινε λίγο αμήχανη όταν το πλάνο συμπεριέλαβε έναν αν μη τι άλλο... περίεργο χαρταετό ο οποίος είχε ως κεντρικό του μοτίβο τη... σβάστικα!

Κάποιοι μύστες της ιστορίας, ενδεχομένως να απέρριπταν μετά βδελυγμίας τον όρο «ναζιστικός» και να έκαναν λόγο για αρχαιοελληνικό χαρταετό. Και ποιοι είμαστε εμείς για να τους αμφισβητήσουμε;

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο και ο Αντώνης Κανάκης στο σημερινό επεισόδιο του Ράδιο Αρβύλα έσπευσε να το σχολιάσει αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο χαρταετός του Βορίδη, του Πλεύρη και του Άδωνι. Ωραίος χαρταετός, μπράβο παιδιά».

