Οδηγός νταλίκας κινήθηκε ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ (vid)

Προσωρινά εκτός υπηρεσίας οδηγός φορτηγού μετά από πορεία στο αντίθετο ρεύμα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο.

Σοβαρή ανησυχία προκάλεσε πρόσφατο περιστατικό σε αυτοκινητόδρομο του Μιζούρι, όταν οδηγός νταλίκας εντοπίστηκε να κινείται για αρκετή απόσταση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο το πρωί της Τετάρτης στον Highway 61, κοντά στην πόλη Τρόι, περίπου 90 χιλιόμετρα από το Σεντ Λούις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το όχημα τελικά διόρθωσε πορεία και ακινητοποιήθηκε χωρίς να σημειωθεί σύγκρουση ή τραυματισμός. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός διέθετε κανονική επαγγελματική άδεια οδήγησης φορτηγού και δεν παρουσίαζε ενδείξεις μέθης ή ιατρικού προβλήματος.

Έρευνα για τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο οδηγός είναι υπήκοος Σομαλίας και εργαζόταν σε εταιρεία μεταφορών, ενώ κατά τον έλεγχο φέρεται να προέκυψαν δυσκολίες στην κατανόηση βασικών οδικών σημάτων και στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας γλωσσικής επάρκειας που απαιτείται για επαγγελματίες οδηγούς. Με βάση τη νομοθεσία, οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης οφείλουν να κατανοούν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο που να επιτρέπει την ασφαλή ανάγνωση πινακίδων και οδηγιών.

Οι Αρχές τον έθεσαν προσωρινά εκτός υπηρεσίας και του επιβλήθηκε πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς χορηγήθηκε η σχετική άδεια και αν τηρήθηκαν πλήρως οι κανονισμοί εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματιών οδηγών.

🚨 WATCH: A Missouri driver encountered a illegal alien driving the wrong way for miles on Highway 61, narrowly avoiding a head-on crash before the truck sped off southbound.



pic.twitter.com/ePBaF5jHAY — Breaking911 (@Breaking911) February 25, 2026

