Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν: Πάνω από 110 οι νεκροί

Νυχτερινά χτυπήματα, εκατέρωθεν απώλειες και σκληρή ρητορική τινάζουν στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία του 2025.

Οι σχέσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν περνούν ίσως τη πιο επικίνδυνη φάση τους από την εκεχειρία του 2025, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ισλαμαμπάντ προχώρησε σε πλήγματα στην Καμπούλ και σε ακόμη δύο αφγανικές επαρχίες. Η κίνηση ήρθε λίγες ώρες μετά από διασυνοριακή επίθεση που αποδόθηκε στις δυνάμεις των Ταλιμπάν, με τις δύο πλευρές να δίνουν εντελώς διαφορετική εικόνα για το ποιος ξεκίνησε τη νέα κλιμάκωση.

Την ίδια στιγμή, η επιθετική ρητορική και από τις δύο πλευρές, έχει λάβει θέσεις μάχης. Ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Μοχάμαντ Ασίφ μίλησε δημόσια για «ανοιχτό πόλεμο» απέναντι στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του στο Χ ότι «το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς».

«Μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, αναμενόταν ότι θα επικρατούσε ειρήνη στο Αφγανιστάν και ότι οι Ταλιμπάν θα επικεντρώνονταν στα συμφέροντα του αφγανικού λαού και στη σταθερότητα της περιοχής», συμπληρώνει ο Ασίφ.

«Ωστόσο, οι Ταλιμπάν μετέτρεψαν το Αφγανιστάν σε αποικία της Ινδίας. Συγκέντρωσαν τρομοκράτες από όλο τον κόσμο στο αφγανικό έδαφος και άρχισαν να εξάγουν την τρομοκρατία. Στέρησαν από τον ίδιο τους τον λαό βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αφαίρεσαν από τις γυναίκες δικαιώματα που το Ισλάμ τους αναγνωρίζει. (...) Η υπομονή μας έχει φτάσει στα όριά της. Τώρα πρόκειται για ανοιχτό πόλεμο. Τώρα θα υπάρξει αποφασιστική δράση. Είμαστε οι γείτονές σας και γνωρίζουμε καλά την πραγματικότητά σας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Pakistani Defense Minister Khawaja Asif:



After NATO forces withdrew, it was expected that peace would prevail in Afghanistan and that the Taliban would focus on the interests of the Afghan people and regional stability.



However, the Taliban turned Afghanistan into a colony of… pic.twitter.com/WLTEpExV08 — Clash Report (@clashreport) February 26, 2026

Η επιχείρηση και οι στόχοι που δηλώνει το Ισλαμαμπάντ

Πακιστανικές πηγές αναφέρουν ότι τα χτυπήματα ήταν πολλαπλά κύματα αεροπορικών και χερσαίων επιθέσεων με στόχο θέσεις των Ταλιμπάν, επιτελεία, αποθήκες πυρομαχικών και βάσεις ανεφοδιασμού σε Καμπούλ, Κανταχάρ και επαρχίες κοντά στη συνοριακή γραμμή. Σε πακιστανικά μέσα η αντεπίθεση περιγράφεται ως οργανωμένη στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι απαντά σε «απρόκλητες αφγανικές επιθέσεις».

The cowardly Pakistani military has carried out airstrikes in certain areas of Kabul, Kandahar, and Paktia; fortunately, there have been no reported casualties. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 26, 2026

Αντικρουόμενοι απολογισμοί και μάχη προπαγάνδας

Το Πακιστάν κάνει λόγο για 133 νεκρούς Ταλιμπάν και πάνω από 200 τραυματίες, ενώ ισχυρίζεται ότι καταστράφηκαν και φυλάκια κατά μήκος των συνόρων. Οι Ταλιμπάν, από την πλευρά τους αμφισβητούν τους αριθμούς και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν θύματα από τα πλήγματα, ενώ αντιτείνουν ότι εκείνοι προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στον πακιστανικό στρατό και κατέλαβαν φυλάκια. Το Ισλαμαμπάντ απορρίπτει τις αναφορές περί αιχμαλωσίας πακιστανών στρατιωτών και επιμένει ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης.

In an exclusive talk with Pakistan TV, Federal Minister for Information and Broadcasting Attaullah Tarar confirmed Pakistan’s Air Force carried out precise airstrikes in Kabul, Kandahar, and Paktia, destroying Taliban posts, brigade headquarters, ammunition depots, and logistic… pic.twitter.com/J61ubB9n9C February 26, 2026

Η εκεχειρία του 2025 λυγίζει, τα σύνορα παραμένουν κλειστά

Η νέα έκρηξη βίας έρχεται να δοκιμάσει μια ήδη εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης πυρός που είχε επιτευχθεί το 2025 με διαμεσολάβηση του Κατάρ. Οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, με τα χερσαία περάσματα να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τον Οκτώβριο και με προηγούμενες συγκρούσεις να έχουν αφήσει δεκάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Κεντρικό σημείο τριβής παραμένουν οι κατηγορίες του Πακιστάν ότι το Αφγανιστάν δεν λαμβάνει μέτρα κατά ένοπλων ομάδων που χτυπούν στο πακιστανικό έδαφος, κάτι που οι Ταλιμπάν αρνούνται.

Τι είναι η Γραμμή Ντουράντ και γιατί είναι σημαντική

Οι επιθέσεις επικεντρώνονται στη Γραμμή Ντουράντ. Έτσι ονομάζονται τα σύνορα μήκους 2.640 χιλιομέτρων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν. Η Γραμμή Ντουράντ χρησιμεύει ως το de facto σύνορο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δεν αναγνωρίζεται επίσημα από το Αφγανιστάν.

Η γραμμή οριοθετήθηκε τη δεκαετία του 1890 από Βρετανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ευρωπαϊκού αποικισμού και ανταγωνισμού, γνωστής ως το «Μεγάλο Παιχνίδι».

Η παραμεθόρια περιοχή είναι εθνοτικά ποικιλόμορφη και οι άνθρωποι εκατέρωθεν των συνόρων μοιράζονται βαθιούς πολιτιστικούς, γλωσσικούς, θρησκευτικούς και ιστορικούς δεσμούς.

Το Πακιστάν αναγνωρίζει τη Γραμμή Ντουράντ ως το διεθνές σύνορο και έχει κατασκευάσει φράχτες και άλλες υποδομές κατά μήκος της.

Διεθνής ανησυχία και εκκλήσεις για προστασία αμάχων

Ο ΟΗΕ έχει καλέσει τις δύο πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους και να αναζητήσουν διπλωματική λύση, υπογραμμίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, το Ιράν προσφέρθηκε να βοηθήσει ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος, ενώ παρεμβάσεις στο Αφγανιστάν μιλούν για «απάντηση με θάρρος» απέναντι στην πακιστανική επιθετικότητα.

Προσφυγική πίεση και φόβος νέας αποσταθεροποίησης

Στο παρασκήνιο, η ένταση συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένης πίεσης λόγω μετακινήσεων πληθυσμών. Τα τελευταία χρόνια το Πακιστάν έχει προχωρήσει σε αυστηρές επιχειρήσεις κατά μεταναστών χωρίς έγγραφα, με μαζικές επιστροφές Αφγανών προς την άλλη πλευρά των συνόρων. Το στοιχείο αυτό, μαζί με τα κλειστά περάσματα, αυξάνει τον κίνδυνο ανθρωπιστικής επιβάρυνσης σε μια ήδη εύφλεκτη περιοχή.