To Ιράν απειλεί τις αμερικανικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη - Σε ποιες χώρες υπάρχουν

Ο Ιρανός πρέσβης στην Ισπανία προειδοποιεί για επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη «εάν χρειαστεί».

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους της έστειλε η Τεχεράνη, με τον Ιρανό πρέσβη στην Ισπανία να προειδοποιεί ότι το Ιράν «θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, εάν χρειαστεί».

Ο Ρεζά Ζαμπίμπ, μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι η χώρα του είναι «ικανή να αντιδράσει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, εφόσον -όπως είπε- το επιβάλλουν οι συνθήκες.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στη Μαδρίτη. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας έδωσε εντολή για ενίσχυση της επιτήρησης και των μέτρων ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα, υπό τον φόβο πιθανών απειλών ή αντιποίνων.

Το διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο συνδέεται με την απόφαση της Ισπανίας να μην επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση κοινώς διαχειριζόμενων βάσεων στο ισπανικό έδαφος για επιθέσεις κατά του Ιράν. Μετά την άρνηση αυτή, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην απόσυρση αριθμού αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-135 από βάσεις στην Κάντιθ και τη Σεβίλλη.

Παράλληλα, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία είχαν αποπλεύσει από την Κάντιθ την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, όπως επιβεβαίωσαν αμερικανικές πηγές.

Ευρώπη: Πού υπάρχουν αμερικανικές βάσεις

ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΑ / ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Pituffik Space Base Greenland (Denmark) Yes Naval Air Station Keflavik Iceland Yes Joint Warfare Center Norway Yes RAF Lakenheath United Kingdom Yes RAF Mildenhall United Kingdom Yes RAF Alconbury/Molesworth United Kingdom Yes RAF Croughton United Kingdom Yes RAF Menwith Hill United Kingdom Yes U.S. Army Garrison Benelux Belgium Yes Kleine Brogel Air Base Belgium Yes U.S. Army Garrison Stuttgart Germany Yes U.S. Army Garrison Ansbach Germany Yes U.S. Army Garrison Bavaria Germany Yes U.S. Army Garrison Wiesbaden Germany Yes Spangdahlem Air Base Germany Yes Ramstein Air Base Germany Yes Geilenkirchen Air Base Germany Yes USAG Vicenza Italy Yes Camp Darby Italy Yes Naval Support Activity Naples Italy Yes Naval Support Activity Naples Detachment Gaeta Italy Yes Naval Air Station Sigonella Italy Yes Ghedi Air Base Italy Yes Aviano Air Base Italy Yes Naval Station Rota Spain Yes Morón Air Base Spain Yes Lajes Field Portugal Yes Naval Support Facility Redzikowo Poland No Camp Kosciuszko Poland No Żagań Poland No Powidz Air Base Poland No Lask Air Base Poland No Camp Herkus Lithuania No Šiauliai Air Base Lithuania No Lielvārde Air Base Latvia No Ämari Air Base Estonia No Pápa Air Base Hungary No Kecskemét Air Base Hungary No Camp Turzii Romania No Naval Support Facility Deveselu Romania No Mihail Kogalniceanu Air Base Romania No Novo Selo Training Area Bulgaria No Graf Ignatievo Air Base Bulgaria No Camp Bondsteel Kosovo Yes Larissa Air Base Greece No Stefanovikeio Air Base Greece No Naval Support Activity Souda Bay Greece Yes Izmir Air Station Turkey Yes Incirlik Air Base Turkey Yes RAF Akrotiri Cyprus No

