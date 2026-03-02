To Ιράν απειλεί τις αμερικανικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη - Σε ποιες χώρες υπάρχουν
Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους της έστειλε η Τεχεράνη, με τον Ιρανό πρέσβη στην Ισπανία να προειδοποιεί ότι το Ιράν «θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, εάν χρειαστεί».
Ο Ρεζά Ζαμπίμπ, μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι η χώρα του είναι «ικανή να αντιδράσει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, εφόσον -όπως είπε- το επιβάλλουν οι συνθήκες.
Η δήλωση αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στη Μαδρίτη. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας έδωσε εντολή για ενίσχυση της επιτήρησης και των μέτρων ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα, υπό τον φόβο πιθανών απειλών ή αντιποίνων.
Το διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο συνδέεται με την απόφαση της Ισπανίας να μην επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση κοινώς διαχειριζόμενων βάσεων στο ισπανικό έδαφος για επιθέσεις κατά του Ιράν. Μετά την άρνηση αυτή, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην απόσυρση αριθμού αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-135 από βάσεις στην Κάντιθ και τη Σεβίλλη.
Παράλληλα, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία είχαν αποπλεύσει από την Κάντιθ την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, όπως επιβεβαίωσαν αμερικανικές πηγές.
Ευρώπη: Πού υπάρχουν αμερικανικές βάσεις
ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΗΣ
ΧΩΡΑ / ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
|Pituffik Space Base
|Greenland (Denmark)
|Yes
|Naval Air Station Keflavik
|Iceland
|Yes
|Joint Warfare Center
|Norway
|Yes
|RAF Lakenheath
|United Kingdom
|Yes
|RAF Mildenhall
|United Kingdom
|Yes
|RAF Alconbury/Molesworth
|United Kingdom
|Yes
|RAF Croughton
|United Kingdom
|Yes
|RAF Menwith Hill
|United Kingdom
|Yes
|U.S. Army Garrison Benelux
|Belgium
|Yes
|Kleine Brogel Air Base
|Belgium
|Yes
|U.S. Army Garrison Stuttgart
|Germany
|Yes
|U.S. Army Garrison Ansbach
|Germany
|Yes
|U.S. Army Garrison Bavaria
|Germany
|Yes
|U.S. Army Garrison Wiesbaden
|Germany
|Yes
|Spangdahlem Air Base
|Germany
|Yes
|Ramstein Air Base
|Germany
|Yes
|Geilenkirchen Air Base
|Germany
|Yes
|USAG Vicenza
|Italy
|Yes
|Camp Darby
|Italy
|Yes
|Naval Support Activity Naples
|Italy
|Yes
|Naval Support Activity Naples Detachment Gaeta
|Italy
|Yes
|Naval Air Station Sigonella
|Italy
|Yes
|Ghedi Air Base
|Italy
|Yes
|Aviano Air Base
|Italy
|Yes
|Naval Station Rota
|Spain
|Yes
|Morón Air Base
|Spain
|Yes
|Lajes Field
|Portugal
|Yes
|Naval Support Facility Redzikowo
|Poland
|No
|Camp Kosciuszko
|Poland
|No
|Żagań
|Poland
|No
|Powidz Air Base
|Poland
|No
|Lask Air Base
|Poland
|No
|Camp Herkus
|Lithuania
|No
|Šiauliai Air Base
|Lithuania
|No
|Lielvārde Air Base
|Latvia
|No
|Ämari Air Base
|Estonia
|No
|Pápa Air Base
|Hungary
|No
|Kecskemét Air Base
|Hungary
|No
|Camp Turzii
|Romania
|No
|Naval Support Facility Deveselu
|Romania
|No
|Mihail Kogalniceanu Air Base
|Romania
|No
|Novo Selo Training Area
|Bulgaria
|No
|Graf Ignatievo Air Base
|Bulgaria
|No
|Camp Bondsteel
|Kosovo
|Yes
|Larissa Air Base
|Greece
|No
|Stefanovikeio Air Base
|Greece
|No
|Naval Support Activity Souda Bay
|Greece
|Yes
|Izmir Air Station
|Turkey
|Yes
|Incirlik Air Base
|Turkey
|Yes
|RAF Akrotiri
|Cyprus
|No