Επιμέλεια:  Θοδωρής Ρούσσος
To Ιράν απειλεί τις αμερικανικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη - Σε ποιες χώρες υπάρχουν

Ο Ιρανός πρέσβης στην Ισπανία προειδοποιεί για επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη «εάν χρειαστεί». 

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και τους Ευρωπαίους συμμάχους της έστειλε η Τεχεράνη, με τον Ιρανό πρέσβη στην Ισπανία να προειδοποιεί ότι το Ιράν «θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, εάν χρειαστεί».

Ο Ρεζά Ζαμπίμπ, μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις, υποστήριξε ότι η χώρα του είναι «ικανή να αντιδράσει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, εφόσον -όπως είπε- το επιβάλλουν οι συνθήκες.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στη Μαδρίτη. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας έδωσε εντολή για ενίσχυση της επιτήρησης και των μέτρων ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα, υπό τον φόβο πιθανών απειλών ή αντιποίνων.

Το διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο συνδέεται με την απόφαση της Ισπανίας να μην επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση κοινώς διαχειριζόμενων βάσεων στο ισπανικό έδαφος για επιθέσεις κατά του Ιράν. Μετά την άρνηση αυτή, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην απόσυρση αριθμού αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-135 από βάσεις στην Κάντιθ και τη Σεβίλλη.

 

Παράλληλα, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία είχαν αποπλεύσει από την Κάντιθ την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, όπως επιβεβαίωσαν αμερικανικές πηγές.

Αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη

Ευρώπη: Πού υπάρχουν αμερικανικές βάσεις

ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΗΣ

ΧΩΡΑ / ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Pituffik Space BaseGreenland (Denmark)Yes
Naval Air Station KeflavikIcelandYes
Joint Warfare CenterNorwayYes
RAF LakenheathUnited KingdomYes
RAF MildenhallUnited KingdomYes
RAF Alconbury/MolesworthUnited KingdomYes
RAF CroughtonUnited KingdomYes
RAF Menwith HillUnited KingdomYes
U.S. Army Garrison BeneluxBelgiumYes
Kleine Brogel Air BaseBelgiumYes
U.S. Army Garrison StuttgartGermanyYes
U.S. Army Garrison AnsbachGermanyYes
U.S. Army Garrison BavariaGermanyYes
U.S. Army Garrison WiesbadenGermanyYes
Spangdahlem Air BaseGermanyYes
Ramstein Air BaseGermanyYes
Geilenkirchen Air BaseGermanyYes
USAG VicenzaItalyYes
Camp DarbyItalyYes
Naval Support Activity NaplesItalyYes
Naval Support Activity Naples Detachment GaetaItalyYes
Naval Air Station SigonellaItalyYes
Ghedi Air BaseItalyYes
Aviano Air BaseItalyYes
Naval Station RotaSpainYes
Morón Air BaseSpainYes
Lajes FieldPortugalYes
Naval Support Facility RedzikowoPolandNo
Camp KosciuszkoPolandNo
ŻagańPolandNo
Powidz Air BasePolandNo
Lask Air BasePolandNo
Camp HerkusLithuaniaNo
Šiauliai Air BaseLithuaniaNo
Lielvārde Air BaseLatviaNo
Ämari Air BaseEstoniaNo
Pápa Air BaseHungaryNo
Kecskemét Air BaseHungaryNo
Camp TurziiRomaniaNo
Naval Support Facility DeveseluRomaniaNo
Mihail Kogalniceanu Air BaseRomaniaNo
Novo Selo Training AreaBulgariaNo
Graf Ignatievo Air BaseBulgariaNo
Camp BondsteelKosovoYes
Larissa Air BaseGreeceNo
Stefanovikeio Air BaseGreeceNo
Naval Support Activity Souda BayGreeceYes
Izmir Air StationTurkeyYes
Incirlik Air BaseTurkeyYes
RAF AkrotiriCyprusNo

