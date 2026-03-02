Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ οι «Φρουροί της Επανάστασης»: Απειλές για πυρά σε διερχόμενα πλοία

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και προειδοποιούν ότι θα πλήξουν όποιο πλοίο επιχειρήσει διέλευση. Στο «κόκκινο» οι αγορές πετρελαίου.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα ανοίξουν πυρ εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να διέλθει από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Όπως μεταδίδεται, ο διοικητής του σώματος δήλωσε ότι τα Στενά «είναι κλειστά» και ότι το Ιράν θα πλήξει κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να τα διασχίσει. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, συνιστά δραματική κλιμάκωση με άμεσες επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα και στις αγορές ενέργειας.

Γιατί είναι κρίσιμα τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά βρίσκονται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν και συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν. Στο στενότερο σημείο τους έχουν πλάτος περίπου 33 χιλιομέτρων, ενώ οι ναυτιλιακοί δίαυλοι περιορίζονται σε λίγα χιλιόμετρα ανά κατεύθυνση.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές «αρτηρίες» του πλανήτη: περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από εκεί. Πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού και καυσίμων ημερησίως μεταφέρονταν κατά μέσο όρο μέσω των Στενών το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa.

Χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, κυρίως προς τις αγορές της Ασίας. Παράλληλα, το Κατάρ διοχετεύει σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το ίδιο πέρασμα.

Ενδεχόμενη παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές, με άμεσες συνέπειες στις τιμές της ενέργειας και στο παγκόσμιο εμπόριο.

