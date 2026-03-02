Πρεσβεία Ιράν στη Λευκωσία: «Ανεπηρέαστες οι σχέσεις με την Κύπρο παρά την κρίση»

Η Πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία διαβεβαιώνει ότι οι διμερείς σχέσεις με την Κύπρο παραμένουν ισχυρές και ανεπηρέαστες, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Τεχεράνης «αποκλειστικά αμυντικές».

Σε διαβεβαιώσεις ότι οι σχέσεις Τεχεράνης - Λευκωσίας δεν επηρεάζονται από την περιφερειακή ένταση προχώρησε η Πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία, με ανακοίνωση που απέστειλε στην ιστοσελίδα in-cyprus.

Η ιρανική διπλωματική αποστολή τονίζει ότι οι δύο χώρες «απολαμβάνουν διαχρονικά πολύ θετικές σχέσεις, χωρίς εντάσεις ή διαφωνίες», επισημαίνοντας πως οι αρμόδιες αρχές και από τις δύο πλευρές παραμένουν προσηλωμένες στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους.

Παράλληλα, η πρεσβεία περιγράφει τις ενέργειες της Τεχεράνης στο πλαίσιο του πολέμου ως «αποκλειστικά αμυντικές», υπογραμμίζοντας ότι «αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας για το Ιράν το γεγονός ότι ουδέποτε ξεκίνησε επιθετική ενέργεια κατά οποιασδήποτε χώρας».

Η παρέμβαση της ιρανικής πλευράς έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή, με τη Λευκωσία να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, επιδιώκοντας τη διατήρηση της σταθερότητας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ