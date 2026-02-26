Κλίντον για την υπόθεση Επστάιν: «Ρωτήστε τον Τραμπ ενόρκως» – «Δείχνει» και τον Έλον Μασκ

Η Χίλαρι Κλίντον κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας, δηλώνοντας άγνοια για τον Έπσταϊν και καλώντας το Κογκρέσο να εξετάσει τον Τραμπ.

Είναι η ημέρα κατάθεσης (26/2) της Χίλαρι Κλίντον, η οποία αυτή τη στιγμή δέχεται ερωτήσεις από μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Δεν επιτρέπονται κάμερες στην αίθουσα, αλλά η Κλίντον δημοσίευσε την πλήρη εναρκτήρια δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr