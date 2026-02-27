Χωριό στην Ισπανία πωλείται όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

Η Porcieda, ένα εγκαταλελειμμένο χωριό της Ισπανίας, προσφέρει ευκαιρίες για αγροτική ανάπτυξη.

Η αγορά ολόκληρων χωριών με σκοπό την αναβάθμισή τους είναι μια συνήθεια που κυρίως ακολουθούν άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Ένας νέος οικισμός που αναζητά αγοραστή είναι η Porcieda, ένα μικρό εγκαταλελειμμένο χωριό σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από το Potes, στην Cantabria της Ισπανίας, το οποίο πωλείται έναντι 380.000 ευρώ. Δηλαδή, όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα.

Το χωριό αυτό είναι ένα από τα παλαιότερα της κοιλάδας και βρίσκεται στην καρδιά του Picos de Europa National Park, ενώ τα σχεδόν ειπωμένα σπίτια του «αποτελούν ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής της περιοχής Liébana».

Το ακίνητο διατίθεται προς πώληση μέσω της μεσιτικής πλατφόρμας Sibarist και έχει συνολική έκταση 3.000 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τα 1.325 τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούν σε κτίσματα. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μεσιτικό γραφείο, «πρόκειται για έναν ιδανικό οικισμό προς αποκατάσταση και ένταξη σε προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, προωθώντας βασικούς στόχους: περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς».

Ο οικισμός διαθέτει 10 σχεδόν ειπωμένες κατοικίες, κατανεμημένες σε 12 οικόπεδα που κυμαίνονται από 48 έως 176 τετραγωνικά μέτρα, με το ξωκλήσι της Nuestra Señora de las Nieves να αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο κτίριο.

387 τετραγωνικά μέτρα αστικού οικοπέδου χωρίς δόμηση

Δεν είναι η πρώτη φορά που το χωριό αυτό τίθεται προς πώληση, καθώς στο παρελθόν είχε φτάσει να διατίθεται για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η Porcieda διαθέτει 387 τετραγωνικά μέτρα αστικής γης χωρίς δόμηση, προσφέροντας τη δυνατότητα ανέγερσης νέων, σύγχρονων κατασκευών.

Η Porcieda κατοικήθηκε για τελευταία φορά πριν από 20 χρόνια, ενώ ιστορικά αρχεία αναφέρουν ότι ιδρύθηκε πριν από περισσότερους από δέκα αιώνες. Κατά τη διάρκεια του Spanish Civil War αποτέλεσε καταφύγιο των Μακί.

