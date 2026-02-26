Αγόρασαν παλιό πυροσβεστικό σταθμό με 76.000 ευρώ και τον μετέτρεψαν στο σπίτι των ονείρων τους

Στο Cedar Rapids της Αϊόβα, ζευγάρι αγόρασε έναν εγκαταλελειμμένο πυροσβεστικό σταθμό και, μετά από πολυετή ανακαίνιση, τον μετέτρεψαν στο σπίτι των ονείρων τους.

Ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που άλλοτε φιλοξενούσε πυροσβεστικά οχήματα μετατράπηκε, σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, σε μια εντυπωσιακή κατοικία. Το εγχείρημα ανήκει σε ένα ζευγάρι από το Cedar Rapids, το οποίο το 2016 αγόρασε τον παλιό πυροσβεστικό σταθμό έναντι 90.000 δολαρίων - περίπου 76.000 ευρώ με βάση την τότε ισοτιμία.

Το κτίριο, παρά τη φθορά του χρόνου, αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πόλη, καθώς βρισκόταν δίπλα στο λύκειο όπου είχαν φοιτήσει και οι δύο. Η συναισθηματική -για τους δύο- αξία του κτιρίου, σε συνδυασμό με τη στιβαρή κατασκευή από σκυρόδεμα και χάλυβα, τους έπεισε να τολμήσουν.

Από τα 125.000 στα 90.000 δολάρια

Η αρχική τιμή πώλησης άγγιζε τις 125.000 δολάρια. Ωστόσο, ο Στίβεν κατέθεσε προσφορά 90.000 δολαρίων, η οποία τελικά έγινε δεκτή. Το δύσκολο κομμάτι, όμως, δεν ήταν μόνο η αγορά.

Για να καλύψουν το κόστος της εκτεταμένης ανακαίνισης, εξασφάλισαν τραπεζικό δάνειο ύψους 176.000 δολαρίων (σχεδόν 150.000 ευρώ). Όπως αποκάλυψε η Άσλεϊ σε συνέντευξή της στο CNBC, καθοριστική ήταν και η συμβολή των γονιών της στη διαδικασία έγκρισης της χρηματοδότησης. «Απλώς δεν μπορούσαμε να το αντέξουμε οικονομικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δέκα χρόνια ανακαινίσεων

Η μετατροπή δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια παρεμβάσεων και σταδιακών εργασιών ώστε ο πρώην πυροσβεστικός σταθμός να αποκτήσει σύγχρονη, λειτουργική μορφή.

Παρότι το εσωτερικό άλλαξε ριζικά, το ζευγάρι επέλεξε να διατηρήσει στοιχεία που θυμίζουν την αρχική χρήση του κτιρίου: τον πύργο των σωλήνων, τις μεγάλες πόρτες του γκαράζ, ακόμη και την αναμνηστική πλακέτα στην πρόσοψη.

Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που συνδυάζει το βιομηχανικό παρελθόν με τη σύγχρονη αισθητική, αποδεικνύοντας ότι η αρχιτεκτονική μπορεί να δώσει νέα ζωή σε κτίρια με ιστορία.

