Συλλαλητήριο για Τέμπη: Έγραψαν και πάλι με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων (vid)

Φοιτητές και μαθητές έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από την Βουλή, μετά την πορεία που πραγματοποίησαν.

Με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τα Προπύλαια.

Μάλιστα, προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση, καθώς έγραψαν με κόκκινη μπογιά ξανά τα ονόματα των θυμάτων μπροστά στη Βουλή, κατά την άφιξη της πορείας.

Φοιτητές και μαθητές, διαδήλωσαν, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη και απαιτώντας ασφαλή μέσα μεταφοράς. Παράλληλα, διαμαρτύρονται και για τα εκπαιδευτικά θέματα που τους απασχολούν.

Τα αιτήματα των μαθητών και των φοιτητών

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές διαμαρτύρονται για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σχέδιο για το λύκειο που θα προκύψει από τον Εθνικό Διάλογο, τονίζοντας ότι το προταθέν από το υπουργείο Παιδείας σχέδιο θα επιφέρει περισσότερες εξετάσεις και μεγαλύτερη οικονομική -και όχι μόνο- επιβάρυνση λόγω περισσότερων φροντιστηρίων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μαθητές στο πλευρό τους έχουν και την ΟΛΜΕ, η οποία έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας για σήμερα.

Οι φοιτητές από την πλευρά τους, διαμαρτύρονται για τις διαγραφές στα ΑΕΙ και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Τέλος, σημειώνεται ότι φοιτητές και μαθητές έχουν δώσει νέο ραντεβού στο Σύνταγμα, για το ερχόμενο Σάββατο, προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκέντρωση που διοργανώνουν ο σύλλογος των συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, εργατικά κέντρα, σωματεία και φορείς.

