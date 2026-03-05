Κολωνός: Στη φυλακή ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του

Επιμέλεια:  Newsroom
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, ο 38χρονος σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό το περασμένο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Ο σύντροφος της 31 ετών γυναίκας, είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της διακεκριμένης περίπτωσης ενδοοικογενειακής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, τελεσθείσας κατ' εξακολούθηση, καθώς και με τα πλημμελήματα της παράνομης κατοχής όπλων και παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων αναβολικών.

