Στην Κύπρο το θηριώδες στρατιωτικό αεροσκάφος A400M (vid)

Συνεχείς οι αφίξεις στρατιωτικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο. Στην Κύπρο και ο Βρετανός υπουργός Άμυνας.

Εν μέσω της συνεχούς άφιξης στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο για την υπεράσπισή της από τα τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed του Ιράν, τα οποία έχουν οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες στην ενεργοποίηση συναγερμών αεροπορικής επιδρομής, αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb που καταγράφει την προσγείωση ενός θηριώδους στρατιωτικού αεροσκάφους A400M στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι υπογραμμίζει την κινητικότητα που υπάρχει στην περιοχή, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στο νησί.

