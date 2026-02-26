«Άστο μ@λ@κ@, το έπιασα αλλού»: Πολλά νεύρα ο Πάνος Καλλίδης πάνω στην σκηνή (vid)

Βίντεο από live εμφάνιση δείχνει τον τραγουδιστή να εκνευρίζεται με μουσικό λόγω λάθους τόνου.

Η σκηνή ενός live είναι πάντα απρόοπτη και... ψιλοπερίεργη. Μικρά λάθη συμβαίνουν, διορθώνονται και συνήθως περνούν απαρατήρητα από το κοινό. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι στιγμές που μια κακή συνεννόηση αρκεί για να τινάξει την ατμόσφαιρα στον αέρα.

Κάτι τέτοιο φαίνεται πως συνέβη σε πρόσφατη εμφάνιση του Πάνου Καλίδη στη Θεσσαλονίκη, όταν ο τραγουδιστής εκνευρίστηκε με μουσικό της ορχήστρας λόγω λάθους τόνου σε τραγούδι, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο και να προκαλεί συζητήσεις.

Η αμήχανη στιγμή επί σκηνής

Στο σχετικό απόσπασμα ακούγεται ο τραγουδιστής να διακόπτει το πρόγραμμα και να απευθύνεται με έντονο ύφος στον μουσικό, ζητώντας ουσιαστικά να σταματήσει, καθώς το κομμάτι είχε ξεκινήσει σε λάθος τονικότητα. Λίγο αργότερα, όταν το τραγούδι επιχειρήθηκε να ξεκινήσει ξανά, το ίδιο λάθος επαναλήφθηκε, γεγονός που φάνηκε να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση.

Ο Καλίδης κινήθηκε προς την πλευρά της ορχήστρας και έκλεισε τον ήχο. Για το κοινό που παρακολουθούσε, η στιγμή ήταν αμήχανη, από αυτές που παγώνουν για λίγα δευτερόλεπτα την αίθουσα πριν συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα.

Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα και εκτός σκηνής, με αρκετούς να κάνουν λόγο για αντισυναδελφική συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι οι ζωντανές εμφανίσεις κρύβουν πάντα απρόοπτα και απαιτούν ψυχραιμία.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

