Trannos: «Γυρνάω να δω και ήταν ο Μητσοτάκης» - Ο διάλογος εν πτήσει που κανείς δεν φανταζόταν

Ο γνωστός τράπερ μίλησε για τα επί μέρους του στιγμιότυπου με τον πρωθυπουργό που «έριξε» το ελληνικό internet και αποκάλυψε λεπτομέρειες για την τυχαία τους συνάντηση σε πτήση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr