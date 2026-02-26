Ταινία Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ φέρνουν μεροκάματο σε ντόπιους και καταστηματάρχες.

Ολόκληρη η Ύδρα χορεύει στους ρυθμούς που επιτάσσει η παραγωγή της ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, με ντόπιους και μη να προσπαθούν να «κλέψουν» λίγη από τη χολιγουντιανή λάμψη που απλώνεται αυτές τις ημέρες στο λιμάνι, στα σοκάκια και στα αρχοντικά του νησιού του Αργοσαρωνικού.

Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, υπήρξαν ιδιαίτερα τυχεροί, καθώς κατάφεραν εν τέλει να... λουστούν με λίγη από την αστερόσκονη της ταινίας, συμμετέχοντας στα γυρίσματά της.

Τι μεροκάματο «δίνει» ο Μπραντ Πιτ

Όπως έγινε γνωστό από το ρεπορτάζ της εκπομπής LIVE YOU στον ΣΚΑΪ, για τη συμμετοχή του αυτή οι κομπάρσοι πήραν περίπου 150 ευρώ την ημέρα, ενώ όσα μαγαζιά αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλειστά για τις ανάγκες της ταινίας, έλαβαν -κατόπιν συμφωνίας με την παραγωγή- κοντά στα 500 ευρώ, όσο υπολογίζεται δηλαδή και ο ημερήσιος τζίρος τους.

Η Μαρία Αναστασοπούλου έσπευσε να σχολιάσει ότι το συγκεκριμένο μεροκάματο φαντάζει λίγο για το μέγεθος μιας χολιγουντιανής παραγωγής, ενώ με τη σειρά του ο -προβλεπόμενος- Άρης Πορτοσάλτε αναρωτήθηκε αν... κόπηκε απόδειξη κατά την πληρωμή.

