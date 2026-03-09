Ειδικός αποκαλύπτει τι κάνουν οι ηθοποιοί όταν υπάρξει ανεπιθύμητη διέγερση στα γυρίσματα μιας ταινίας.

Οι σκηνές ερωτικού περιεχομένου στον κινηματογράφο ή στις τηλεοπτικές σειρές μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα ρεαλιστικές στην οθόνη, όμως πίσω από την κάμερα η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Φώτα, μικρόφωνα, κάμερες, σκηνοθέτες και τεχνικοί βρίσκονται γύρω από τους ηθοποιούς, δημιουργώντας ένα καθαρά επαγγελματικό περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, όλο και περισσότερες παραγωγές χρησιμοποιούν τον λεγόμενο (intimacy coordinator), έναν ειδικό που συντονίζει τις σκηνές οικειότητας και φροντίζει ώστε οι ηθοποιοί να αισθάνονται ασφαλείς και άνετα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο ρόλος αυτός έγινε ιδιαίτερα διαδεδομένος μετά το κίνημα #MeToo, όταν πολλές παραγωγές άρχισαν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους κανόνες και τα όρια στις επίμαχες σκηνές.

Ωστόσο, ακόμη και σε ένα τόσο ελεγχόμενο πλατό, το ανθρώπινο σώμα μπορεί μερικές φορές να αντιδράσει απρόβλεπτα...

Τι συμβαίνει όταν το σώμα αντιδρά διαφορετικά

Η intimacy coordinator Brooke M. Haney, που έχει δουλέψει σε σειρές όπως Elsbeth, Mayor of Kingstown και Harlem, εξήγησε ότι τέτοιες καταστάσεις δεν είναι τόσο συχνές όσο νομίζει ο κόσμος.

«Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Βρισκόμαστε στη δουλειά, με φώτα από πάνω μας, μικρόφωνα, δύο κάμερες στο πρόσωπό σου, σκηνοθέτη, διευθυντή φωτογραφίας και ολόκληρο συνεργείο να παρακολουθεί. Δεν είναι και το πιο… σέξι περιβάλλον», ανέφερε.

Παρόλα αυτά, όπως παραδέχεται, το σώμα μερικές φορές μπορεί να αντιδράσει αυτόματα, χωρίς να υπάρχει πρόθεση. «Κάποιες φορές το σώμα έχει φυσιολογικές αντιδράσεις που δεν μπορούμε να ελέγξουμε», εξήγησε.

Η απλή λύση που χρησιμοποιείται στα γυρίσματα

Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια πολύ απλή λύση. Αν προκύψει ανεπιθύμητη διέγερση, οι ηθοποιοί καλούνται να προβούν σε... εξαναγκαστική σωματική δραστηριότητα.

«Τους λέω να κάνουν μερικά push-ups ή jumping jacks», εξήγησε η Haney. «Έτσι το αίμα μεταφέρεται σε άλλα σημεία του σώματος και το πρόβλημα λύνεται».

Η διαδικασία αυτή είναι μέρος της δουλειάς των intimacy coordinators, οι οποίοι φροντίζουν ώστε όλα να παραμένουν επαγγελματικά στο πλατό.

Όπως εξηγεί η Haney, συχνά χρησιμοποιούνται και συγκεκριμένες πρακτικές μετά το τέλος των σκηνών ώστε οι ηθοποιοί να «αποφορτίζονται» ψυχολογικά και να επιστρέφουν στο κανονικό εργασιακό περιβάλλον.

Σκηνές όπου το σεξ ήταν πραγματικό στον κινηματογράφο

Παρότι στις περισσότερες ταινίες οι ερωτικές σκηνές είναι απολύτως σκηνοθετημένες, υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν πραγματικό.

Στην ταινία The Brown Bunny του 2003, ο Vincent Gallo και η Chloë Sevigny συμμετείχαν σε μια σκηνή που περιλάμβανε πραγματική σεξουαλική πράξη μπροστά στην κάμερα, κάτι που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση όταν κυκλοφόρησε η ταινία.

Σε μια άλλη περίπτωση, ο Robert Pattinson αποκάλυψε ότι σε σκηνή της ταινίας Little Ashes το 2008 δεν μπορούσε να προσποιηθεί την πράξη του αυνανισμού και τελικά την έκανε πραγματικά μπροστά στην κάμερα.

Η Aubrey Plaza έχει επίσης μιλήσει για μια σκηνή στην ταινία The To-Do List (2013), όπου της ζητήθηκε να ακολουθήσει ακριβώς όσα περιέγραφε το σενάριο.

Αντίστοιχα, στην ταινία 9 Songs του 2004, οι Kieran O'Brien και Margo Stilley συμμετείχαν σε αρκετές σκηνές ερωτικού περιεχομένου που δεν ήταν σκηνοθετημένες.

Και στην ταινία Intimacy του 2001, οι Kerry Fox και Mark Rylance πήραν μέρος σε σκηνή με πραγματική ερωτική πράξη, κάτι που ο ίδιος ο Rylance αργότερα χαρακτήρισε ως την πιο δύσκολη εμπειρία της καριέρας του.