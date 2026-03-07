Γεράσιμος Μαλιώρης: Ο «άγνωστος» ηθοποιός που έπαιξε σε δεκάδες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου

Ο Γεράσιμος Μαλιώρης εμφανίστηκε σε πάνω από 80 ταινίες του παλιού κινηματογράφου κι είναι ένας από τους πιο γνωστούς «άγνωστους» του ελληνικού σινεμά.

O Γεράσιμος Μαλιώρης είναι από τα πρόσωπα εκείνα που δεδομένα, όποιος έχει παρακολουθήσει παλιό ελληνικό κινηματογράφο, θα τον έχει δει. Παρότι βοηθητικός ηθοποιός, δίχως κάποιο ρόλο γραμμένο πάνω του, εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες και εμφανίστηκε σε πολλά καρέ δίπλα στους πρωταγωνιστές του ελληνικού σινεμά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο από ανθρώπους που τον ήξεραν - έφυγε από τη ζωή το 2010 - ήταν ιδιαίτερα αγαπητός αλλά και γνωστός στην περιοχή των Εξαρχείων όπου και διέμενε.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr