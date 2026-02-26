Ποια εποχή του χρόνου «κολυμπάει» πιο γρήγορα το σπέρμα

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ανδρική γονιμότητα παρουσιάζει σαφείς εποχικές διακυμάνσεις μέσα στον χρόνο.

Μπορεί ο ανθρώπινος οργανισμός να λειτουργεί με ρυθμούς που δεν αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητα, όμως φαίνεται πως ακόμη και η ανδρική γονιμότητα ακολουθεί το δικό της… ημερολόγιο. Νέα διεθνής μελέτη δείχνει ότι η κινητικότητα του σπέρματος, δηλαδή η ικανότητά του να κινείται αποτελεσματικά, φτάνει στο υψηλότερο σημείο της τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα σπέρματος από 15.581 άνδρες ηλικίας 18 έως 45 ετών, συγκρίνοντας δεδομένα από τη Δανία και τη Φλόριντα. Παρά τις διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, το μοτίβο ήταν εντυπωσιακά ίδιο: η κινητικότητα κορυφωνόταν σταθερά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ενώ έπεφτε αισθητά τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

H εποχή παίζει ρόλο στη γονιμότητα

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των σπερματοζωαρίων και ο όγκος του σπέρματος παρέμεναν σταθεροί όλο τον χρόνο. Με απλά λόγια, δεν αλλάζει το «πόσο» σπέρμα παράγεται, αλλά το «πώς» αυτό κινείται. Και αυτή η λεπτομέρεια είναι κρίσιμη, αφού η κινητικότητα θεωρείται βασικός παράγοντας για τη φυσική σύλληψη.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ακόμη και σε περιοχές με ζεστό κλίμα όλο τον χρόνο, όπως η Φλόριντα, παρατηρήθηκε η ίδια εποχική διακύμανση. Αυτό δείχνει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός ίσως επηρεάζεται από βαθύτερους βιολογικούς ή ορμονικούς κύκλους που σχετίζονται με τις εποχές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ιδανική θερμοκρασία των όρχεων είναι δύο έως τέσσερις βαθμούς χαμηλότερη από τη μέση θερμοκρασία σώματος. Οποιαδήποτε απόκλιση, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κινητικότητα του σπέρματος και, κατ’ επέκταση, τη γονιμότητα.

Τα ευρήματα ανοίγουν μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τα ζευγάρια που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν. Η καλύτερη κατανόηση των εποχικών μοτίβων θα μπορούσε να βοηθήσει στον σωστό προγραμματισμό εξετάσεων γονιμότητας ή θεραπειών, δίνοντας πιο στοχευμένες οδηγίες.

Και κάπου εδώ μπαίνει κι ένα πιο ανθρώπινο συμπέρασμα. Το σώμα μας δεν λειτουργεί σε ευθεία γραμμή, αλλά σε κύκλους. Ίσως τελικά, όπως πολλά στη φύση, έτσι και η γονιμότητα να έχει τη δική της εποχή.

