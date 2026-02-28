Αυτή η συνήθεια επιταχύνει την απώλεια μυϊκής μάζας μετά τα 50

Η μυϊκή μάζα μειώνεται από την ηλικία των 30 και μετά. Όμως υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να επιταχύνει την απώλεια μυϊκής μάζας, απειλώντας την ανεξαρτησία σας.

Είστε έτοιμοι να ακούσετε κάτι εκπληκτικό; Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα, το σώμα αρχίζει να χάνει μυϊκή μάζα ήδη από την ηλικία των 30, με μια σταδιακή μείωση μεταξύ 3 και 8% ανά δεκαετία. Στα 50 μας, η απώλεια μυϊκής μάζας επιταχύνεται ακόμη περισσότερο, φτάνοντας περίπου το 3% ετησίως. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο κίνδυνος πτώσεων αυξάνεται με την ηλικία.

Μάλιστα η μυϊκή δύναμη μειώνεται ακόμη πιο γρήγορα από τη μυϊκή μάζα. Καθώς μεγαλώνουμε, όχι μόνο συσσωρεύουμε περισσότερο λίπος στους μύες μας, αλλά οι μύες μας αποτελούνται από περισσότερες μυϊκές ίνες που συστέλλονται αργά και λιγότερες μυϊκές ίνες που συστέλλονται γρήγορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη δύναμη και χαμηλότερη ταχύτητα καθώς μεγαλώνουμε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr