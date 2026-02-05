The Chase: Η αντίδραση της Μπεκατώρου για το σπέρμα ψαριού: «Δεν είναι υγρό;»
Πολλές ήταν οι απορίες της Μαρίας Μπεκατώρου όταν στο ταμπλό του The Chase εμφανίστηκε ως σωστή απάντηση για ιαπωνικό φαγητό το σπέρμα ψαριού.
Επική ήταν η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου όταν ήρθε στο ταμπλό του The Chase μια ερώτηση για το είναι το ιαπωνικό φαγητό Shirako.
Η παρουσιάστρια, βλέποντας τις απαντήσεις, ξαφνιάστηκε καθώς διάβασε το σπέρμα ψαριού ως μια από αυτές, ενώ αναρωτήθηκε με ποιον τρόπο το σερβίρουν οι Ιάπωνες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr