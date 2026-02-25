«Η μεγαλύτερη μπαταρία του κόσμου»: 30 GWh και αποθήκευση 100 ωρών για data center της Google

Το νέο project της Google στοχεύει σε data center που θα λειτουργεί με καθαρή ενέργεια ακόμη και χωρίς ήλιο ή άνεμο.

Η Google σχεδιάζει ένα νέο data center στη Μινεσότα, το οποίο θα στηρίζεται σε αποθήκευση ενέργειας διάρκειας έως 100 ωρών με τεχνολογία σιδήρου-αέρα, ώστε να λειτουργεί σταθερά με καθαρή ενέργεια ακόμη και όταν δεν υπάρχει ήλιος ή άνεμος.

Η εγκατάσταση θα συνδυάζει αιολική και ηλιακή ενέργεια ισχύος 1,9 GW με μια γιγαντιαία μπαταρία 300 MW και χωρητικότητα 30 GWh, που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη στον κόσμο στο είδος της, λόγω της μεγάλης διάρκειας αποθήκευσης.

Μπαταρία σιδήρου-αέρα για 100 ώρες ενέργειας

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μπαταρίες λιθίου, η τεχνολογία της Form Energy βασίζεται σε μια απλή αλλά διαφορετική αρχή: χρησιμοποιεί τη σκουριά του σιδήρου για να αποθηκεύει και να απελευθερώνει ενέργεια. Όταν ο σίδηρος εκτίθεται στο οξυγόνο, δημιουργείται σκουριά και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, ενώ κατά την επαναφόρτιση η διαδικασία αντιστρέφεται και ο σίδηρος επανέρχεται στην αρχική του μορφή.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης, έως και 100 ώρες συνεχούς παροχής ενέργειας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για data centers που πρέπει να λειτουργούν απρόσκοπτα ακόμη και όταν δεν φυσάει ή δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

Αν και οι μπαταρίες σιδήρου-αέρα είναι πιο βαριές και λιγότερο αποδοτικές από τις μπαταρίες λιθίου, επιστρέφοντας περίπου το 50% έως 70% της ενέργειας που αποθηκεύουν, έχουν ένα κρίσιμο πλεονέκτημα: το κόστος. Υπολογίζεται ότι είναι σχεδόν τρεις φορές φθηνότερες ανά κιλοβατώρα αποθήκευσης.

Το νέο data center θα είναι το πρώτο της Google στη Μινεσότα και θα βρίσκεται περίπου μία ώρα νοτιοανατολικά της Μινεάπολης. Η τροφοδοσία θα γίνεται από μεγάλα έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, τα οποία θα «γεμίζουν» τη μπαταρία και θα επιτρέπουν στη μονάδα να λειτουργεί με καθαρή ενέργεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα, το έργο συνοδεύεται από ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης της καθαρής ενέργειας, που επιτρέπει στις εταιρείες κοινής ωφέλειας να επενδύουν σε πράσινες υποδομές χωρίς να αυξάνονται οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Google θα επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την εγκατάσταση μικρότερων μπαταριών στο δίκτυο, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη συνολική ισχύ του συστήματος.

Το σχέδιο αυτό δείχνει πώς οι ενεργοβόρες υποδομές, όπως τα data centers, μπορούν να λειτουργούν με μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ένα πιο σταθερό και «πράσινο» ενεργειακό μέλλον.

