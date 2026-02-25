Νέος υπερηχητικός πύραυλος HAVOC: Εκτοξεύεται από αέρα, θάλασσα και ξηρά

Το νέο σύστημα HAVOC υπόσχεται υψηλές ταχύτητες, ευελιξία πτήσης και δυνατότητα μαζικής παραγωγής με χαμηλότερο κόστος.

Η αμερικανική εταιρεία Ursa Major παρουσίασε ένα νέο υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα, σχεδιασμένο για εκτόξευση από αεροσκάφη, πλοία και επίγειες πλατφόρμες, επιχειρώντας να φέρει πιο γρήγορα και οικονομικά όπλα υψηλής ταχύτητας στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Το σύστημα ονομάζεται HAVOC και παρουσιάστηκε σε συνέδριο αεροπορικής ισχύος, με στόχο όχι μόνο τη χρήση του ως επιχειρησιακό όπλο αλλά και ως υπερηχητικό στόχο για δοκιμές και εκπαίδευση. Η διπλή αυτή χρήση θεωρείται κρίσιμη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υπερηχητικών τεχνολογιών και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.

Υπερηχητικός πύραυλος σχεδιασμένος για μαζική παραγωγή

Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται ο υγρός πυραυλοκινητήρας Draper, που χρησιμοποιεί αποθηκεύσιμα καύσιμα και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο ασφαλής και οικονομικός σε σχέση με άλλες υπερηχητικές τεχνολογίες πρόωσης. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το κόστος του είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα συστήματα πρόωσης με εισαγωγή αέρα (air-breathing propulsion).

Η ανάπτυξη βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, όπως η προσθετική κατασκευή, ώστε το όπλο να μπορεί να κατασκευάζεται γρήγορα και σε μεγάλους αριθμούς, αντί για περιορισμένες σειρές πρωτοτύπων υψηλού κόστους. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι σαφής: ταχύτητα παράδοσης, χαμηλότερο κόστος και δυνατότητα μαζικής παραγωγής για επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ένα από τα βασικά τεχνολογικά πλεονεκτήματα του HAVOC είναι η δυνατότητα ελέγχου ώσης σε όλα τα στάδια πτήσης, με δυνατότητα μείωσης, αύξησης ή επανεκκίνησης του κινητήρα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αυτό επιτρέπει πιο ευέλικτους ελιγμούς και διαφορετικά προφίλ αποστολής σε σχέση με τα παραδοσιακά υπερηχητικά όπλα.

Η συγκεκριμένη ικανότητα μειώνει επίσης την ανάγκη για ακριβά συστήματα θερμικής προστασίας, καθώς ο έλεγχος της πρόωσης συμβάλλει στη διαχείριση των θερμικών φορτίων που αναπτύσσονται σε υπερηχητικές ταχύτητες. Το αποτέλεσμα είναι ένα απλούστερο και οικονομικότερο σύστημα σε επίπεδο κατασκευής και συντήρησης.

Το HAVOC έχει σχεδιαστεί ώστε να επιχειρεί τόσο εντός όσο και εκτός ατμόσφαιρας, επεκτείνοντας το εύρος αποστολών και τις δυνατότητες πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις, που μπορούν να φτάσουν εκατοντάδες μίλια, ανάλογα με τον πύραυλο-ενισχυτή που θα χρησιμοποιηθεί.

Παράλληλα, η αρθρωτή σχεδίαση του επιτρέπει την ενσωμάτωση σε διαφορετικές πλατφόρμες εκτόξευσης. Μπορεί να φέρεται από μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη, να εκτοξεύεται από κάθετους εκτοξευτές πλοίων ή από επίγεια συστήματα, προσφέροντας μεγάλη επιχειρησιακή ευελιξία.

Με εμπειρία άνω της δεκαετίας στην ανάπτυξη υπερηχητικών κινητήρων και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες πτήσης, η εταιρεία φιλοδοξεί να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων για ταχύτερα και πιο προσιτά όπλα νέας γενιάς, σε ένα πεδίο όπου ο διεθνής ανταγωνισμός εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

