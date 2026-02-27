Η Σαουδική Αραβία μπαίνει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη: 3 δισ. δολάρια στον Έλον Μασκ

Η Humain επενδύει 3 δισ. δολάρια στην xAI του Elon Musk, με φόντο συγχώνευση με τη SpaceX και σχέδια για data center στη Σαουδική Αραβία.

Μια επένδυση-μαμούθ ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλάζει τα δεδομένα στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης. Η χρηματοδοτούμενη από το κράτος της Σαουδικής Αραβίας εταιρεία Humain, με έδρα το Ριάντ, ανακοίνωσε ότι μπαίνει στην xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ.

Η συμφωνία, η οποία αποκαλύφθηκε σε δημοσίευμα των The New York Times και επιβεβαιώθηκε με επίσημη ανακοίνωση της Humain, ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Μασκ και της Σαουδικής Αραβίας σε έναν τομέα με τεράστιες γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Στρατηγική κίνηση ενόψει συγχώνευσης

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ο Μασκ ανακοινώσει πως η xAI θα ενσωματωθεί στην SpaceX. Η κίνηση αυτή προσφέρει στη σαουδαραβική πλευρά έμμεση έκθεση όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στον διαστημικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων υποδομών, συμβάσεων και τεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων.

Εφόσον υλοποιηθεί το σχέδιο εισαγωγής της στο χρηματιστήριο το 2026, η πρώιμη συμμετοχή της Humain ενδέχεται να μετατραπεί σε σημαντική υπεραξία.

Data center στη Σαουδική Αραβία

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση. Η xAI έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή μεγάλου κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στη Σαουδική Αραβία σε συνεργασία με τη Humain. Η εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας, ισχυρές υποδομές δικτύου και εξειδικευμένους αγωγούς.

Η Humain έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με την AMD για αγωγούς και με τη Cisco για δικτυακές υποδομές, στοχεύοντας στη δημιουργία συστημάτων ικανών να διαχειριστούν φόρτο υψηλής έντασης.

Ο ρόλος του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Η Humain ιδρύθηκε από τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος είναι και πρόεδρός της. Στόχος της εταιρείας είναι να επιταχύνει τη μετάβαση της Σαουδικής Αραβίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο ως επενδυτής αλλά και ως δημιουργός κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών.

Παράλληλα, η Humain έχει δείξει ενδιαφέρον και για εφαρμογές πέρα από τα γλωσσικά μοντέλα, στηρίζοντας εταιρείες όπως η Luma AI, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη. Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων σηματοδοτεί μια βαθύτερη σύμπραξη τεχνολογίας, κεφαλαίου και γεωπολιτικής στρατηγικής, με φόντο τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την κυριαρχία στην AI.

