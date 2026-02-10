Καρυστιανού: «Δεν πρέπει να συναντήσει τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης»

Αιχμές της Μαρίας Καρυστιανού για τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, επανέλαβε τη θέση της για τις αμβλώσεις και εξήγησε ότι προχωρά στη δημιουργία κόμματος «από ανάγκη».

Με αιχμές για την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιμονή στις τοποθετήσεις της για τις αμβλώσεις και αναφορές στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα «από ανάγκη», η Μαρία Καρυστιανού σκιαγράφησε τις βασικές γραμμές των πολιτικών της θέσεων σε συνέντευξή της στο BankingNews.gr.

«Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση»

Αναφερόμενη στα ελληνοτουρκικά, η Καρυστιανού εξέφρασε ανησυχία για την, όπως τη χαρακτήρισε, «επιθετική στάση της Τουρκίας» και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός μεταβαίνει σε διάλογο με την Άγκυρα.

«Με εκπλήσσει και με ανησυχεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει σε συνάντηση χωρίς καμία προηγούμενη ανακοίνωση. Δημιουργεί ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι;» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να απαντήσει αρνητικά στο ερώτημα αν έπρεπε να γίνει το ταξίδι στην Τουρκία.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «προσβλητικό» για τον Έλληνα πρωθυπουργό το να δέχεται, όπως είπε, «τελεσίγραφα», παραπέμποντας στις δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς και στη NAVTEX που, κατά την άποψή της, «διαχωρίζει το Αιγαίο στα δύο επ’ αόριστον».

Επιμένει στις απόψεις της για τις αμβλώσεις

Για το ζήτημα των αμβλώσεων, η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε ότι δεν έφερε η ίδια το θέμα στην επικαιρότητα, αλλά απάντησε σε σχετική ερώτηση, μιλώντας –όπως είπε– υπό την ιδιότητά της ως παιδιάτρου.

Παρέθεσε αριθμητικά στοιχεία, χωρίς αναφορά σε πηγές, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έως 250.000 αμβλώσεις, ενώ συνέδεσε το φαινόμενο κυρίως με την οικονομική δυσχέρεια.

«Η βασική αιτία είναι η ακρίβεια και η οικονομική ένδεια. Δεν γίνεται να μιλάμε για σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και από την άλλη να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν οικονομικά», ανέφερε, τονίζοντας ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί σε κοινωνικό επίπεδο.

«Κόμμα από ανάγκη» και χωρίς ταμπέλες

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, η Καρυστιανού περιέγραψε το εγχείρημα ως αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης και όχι προσωπικής φιλοδοξίας. Όπως είπε, πρόκειται για ένα «κίνημα πολιτών» και μια «ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση», που βρίσκεται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ομάδες εργασίας στελεχώνονται από επιστήμονες και βρίσκονται «κατά 70% ολοκληρωμένες», ενώ δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το όνομα του κόμματος. Τόνισε, επίσης, ότι το εγχείρημα δεν φέρει ιδεολογική «ταμπέλα».

«Με έχουν χαρακτηρίσει και ακροαριστερή και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα. Μιλάμε για μια νέα ιδεολογία, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, την κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου», ανέφερε.

Ξεκάθαρη θέση για ευρώ και δραχμή

Τέλος, απάντησε στις αναφορές που τη συνδέουν με σενάρια επιστροφής στη δραχμή, κάνοντας ειδική μνεία στην οικονομολόγο Μαρία Δεληβάνη-Νεγρεπόντη. Όπως τόνισε, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι μια τέτοια προοπτική είναι «ανέφικτη και εγκληματική».

«Δεν συζητάμε έξοδο από το ευρώ. Είναι ανέφικτο και αστείο. Η διαστρέβλωση δηλώσεων για να δημιουργηθούν εντυπώσεις είναι δόλια», κατέληξε.

