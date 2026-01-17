Ο Μάνεσης τρόλαρε τον Μητσοτάκη: «Παραμένετε Παναθηναϊκος;-«Μην με τρομάζετε έτσι!» (vid)

Ο Νίκος Μάνεσης θέλησε να πειράξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια... προβοκατόρικη ερώτηση.

Στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση στον ALPHA βρέθηκε καλεσμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κλήθηκε μεταξύ άλλων να απαντήσει και σε μια ερώτηση, η οποία τον ξάφνιασε.

Κλείνοντας την κουβέντα τους, ο παρουσιαστής της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» ρώτησε τον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι γνωστός φίλαθλος του Ολυμπιακού: «Παραμένετε Παναθηναϊκός;», είπε θέλοντας προφανώς να τον πειράξει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά ξαφνιάστηκε και στη συνέχεια αντέδρασε: «Τι είναι αυτά που λέτε; Μην με τρομάζετε έτσι!», για να ξεσπάσουν σε γέλια οι συντελεστές της εκπομπής του ALPHA.

«Γελάνε... Ούτε μια προβοκατόρικη ερώτηση δεν μπορούμε να κάνουμε...», είπε ο Νίκος Μάνεσης ζητώντας στη συνέχεια από τον πρωθυπουργό να κάνει μια πρόβλεψη για το Final 4.

«Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάναμε αυτό που έπρεπε. Φέραμε το Final 4 στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε να είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες. Εμείς πάντως, κάναμε αυτό που έπρεπε», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

