Πλαστικά μπουκάλια 50 ετών ξεβράστηκαν από τον Καναδά σε παραλία της Σκωτίας

Πλαστικά μπουκάλια από τις δεκαετίες 1960 και '70, πιθανότατα από τον Καναδά, εντοπίστηκαν στις Ορκάδες. Εθελοντές μιλούν για τεράστια ρύπανση και ταξίδι απορριμμάτων χιλιάδων χιλιομέτρων.

Ένα -ανησυχητικό για το περιβάλλον- εύρημα ήρθε στο φως σε παραλία των Ορκάδων, στα βόρεια της Σκωτίας. Εθελοντές εντόπισαν πλαστικά μπουκάλια που χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αρκετά από τα αντικείμενα φέρουν ενδείξεις ότι προέρχονται από τον Καναδά, γεγονός που υποδηλώνει ένα υπερατλαντικό ταξίδι δεκαετιών.

Οι εικόνες από την ακτή προκαλούν προβληματισμό. Συσσωρευμένα μπουκάλια, φθαρμένα από τον χρόνο αλλά ακόμη καλά σχηματισμένα, καλύπτουν τμήματα της παραλίας.

Εθελοντές που συμμετέχουν σε δράσεις καθαρισμού δηλώνουν συγκλονισμένοι από την ποσότητα των πλαστικών, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες συγκεντρώσεις παλαιού τύπου πλαστικού που έχουν καταγράψει στην περιοχή.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ωκεάνια ρεύματα, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους και εποχιακές καταιγίδες, μπορούν να μεταφέρουν ελαφρά υλικά σε τεράστιες αποστάσεις. Το πλαστικό, λόγω της ανθεκτικότητάς του, μπορεί να επιβιώσει στο θαλάσσιο περιβάλλον για δεκαετίες χωρίς να αποσυντεθεί πλήρως, διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα πριν καταλήξει στην ξηρά.

Το περιστατικό αναδεικνύει με εμφατικό τρόπο το διαχρονικό πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης. Αντικείμενα που πετάχθηκαν πριν από μισό αιώνα συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα οικοσυστήματα.

Παρά το μέγεθος της ρύπανσης, οι τοπικές ομάδες στις Ορκάδες δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τις εκστρατείες καθαρισμού και ενημέρωσης. Όπως επισημαίνουν, κάθε σακούλα απορριμμάτων που απομακρύνεται από την ακτή αποτελεί ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα απέναντι σε ένα πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας.

