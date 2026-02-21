Λύκος επιτέθηκε σε παρέα περιπατητών στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι

Περιστατικό με επίθεση λύκου σημειώθηκε στη διαδρομή Κρυονέρι - Βασιλικά Κτήματα Τατοΐου, χωρίς τραυματισμό.

Λύκος εμφανίστηκε και επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών στη διαδρομή ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε μέσω ενημέρωσης του Δήμου Αχαρνών, ο οποίος ανέφερε ότι η ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με το άγριο ζώο κατά τη διάρκεια περιήγησης στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων, στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών

Με αφορμή το συμβάν και ενόψει της αυξημένης επισκεψιμότητας στην Πάρνηθα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, ο Δήμος Αχαρνών απηύθυνε έκκληση για αυξημένη προσοχή σε όσους κινηθούν σε περιαστικές διαδρομές και εντός του δρυμού.

Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και παρακολουθεί τα περιστατικά που καταγράφονται στην περιοχή, υπενθυμίζοντας παράλληλα βασικές οδηγίες ασφάλειας για τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περίπτωση εντοπισμού λύκου δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Οι πολίτες καλούνται να μην τρέχουν, να μην πλησιάζουν το ζώο και να διατηρούν οπτική επαφή από ασφαλή απόσταση. Εάν ο λύκος πλησιάσει, συνιστάται δυναμική αντίδραση με έντονο θόρυβο, φωνές ή κίνηση αντικειμένων, ώστε να απομακρυνθεί.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για όσους κινούνται με σκύλους σε τέτοιες περιοχές, καθώς συστήνεται η αποφυγή περιπάτων εντός του δρυμού ή σε περιαστικές ζώνες και, σε κάθε περίπτωση, η χρήση λουριού.

Οι ώρες με περιορισμένο φυσικό φως, όπως νωρίς το πρωί και κυρίως το σούρουπο, θεωρούνται πιο κρίσιμες για την παρουσία άγριας πανίδας, γι’ αυτό και οι επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις εκείνες τις χρονικές περιόδους.

Τέλος, τονίζεται ότι δεν πρέπει να αφήνονται υπολείμματα τροφής σε περιαστικές περιοχές ούτε να παρέχεται τροφή σε ζώα της άγριας πανίδας, καθώς αυτό μπορεί να τα προσελκύσει κοντά σε διαδρομές περιπάτου. Σε περίπτωση εντοπισμού λύκου ή σχετικού περιστατικού, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο ή τις αρμόδιες αρχές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ