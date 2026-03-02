Φρουροί της Επανάστασης: Πώς γεννήθηκε το παραστρατιωτικό κλειδί του Ιράν (vid)

Οι Φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, μετά την τελευταία απειλή προς την Κύπρο για ισχυρή πυραυλική επίθεση. Ποιος είναι όμως ο μηχανισμός που ενορχηστρώνει την άμυνα της Τεχεράνης;

Ανοιχτές απειλές κατά της Κύπρου από ανώτατο αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστασης σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (2/3), μετά και τις επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις της Μεγαλόνησου.

«Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαρντάρ Τζαμπάρι.

Το εύλογο ερώτημα που γεννάται μετά απ' αυτή την τοποθέτηση, είναι το εξής: Ποιοι είναι οι Φρουροί της Επανάστασης και σε τι διαφέρουν με τον κανονικό στρατό του Ιράν; Πώς «γεννήθηκαν», γιατί έγιναν πανίσχυροι και ποιος τους φοβάται;

Η ίδρυση των Φρουρών της Επανάστασης και ο βασικός σκοπός τους

Οι Φρουροί της Επανάστασης ιδρύθηκαν μόλις το 1979, έναν μήνα μετά τη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης. Το διάταγμα υπέγραψε ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Ο αρχικός τους στόχος ήταν ξεκάθαρος: έπρεπε να επιτηρούν τα υπολείμματα του στρατού του Σάχη και να προστατεύουν το νέο καθεστώς από οποιαδήποτε αντεπαναστατική κίνηση. Η δημιουργία τους ήταν ουσιαστικά μια «ασπίδα» για τη θωράκιση του νέου πολιτικού συστήματος.

Το Σύνταγμα του 1979, μέσω του άρθρου 150, κατοχύρωσε την ύπαρξή τους ως «Φρουρών των Επιτευγμάτων της Επανάστασης». Το κράτος ανέλαβε να τους παρέχει στρατιωτική εκπαίδευση βασισμένη στις ισλαμικές αρχές.

Παρόλο που το Σύνταγμα δεν τους δίνει ρητά το προβάδισμα, στην πράξη υπάρχει ένας συνεχής ανταγωνισμός με τον τακτικό στρατό (Artesh). Οι Φρουροί φαίνεται να κερδίζουν αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό, διαθέτοντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση, καλύτερο εξοπλισμό και ισχυρότερη πολιτική επιρροή.

Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ ως σημείο καμπής για την εκτόξευσή τους

Ο πόλεμος με το Ιράκ, που ξεκίνησε το 1980, ήταν καθοριστικός για την εκτόξευση της ισχύος τους. Η συμμετοχή τους στις μάχες τους μετέτρεψε από μια ομάδα προστασίας του καθεστώτος σε μια οργανωμένη και δομημένη στρατιωτική δύναμη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δημιουργήθηκε Ενιαίο Αρχηγείο για τον συντονισμό τους με τον τακτικό στρατό. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Φρουροί απέκτησαν σαφέστερο επιχειρησιακό αποτύπωμα και μόνιμο χαρακτήρα.

Μέχρι το 1985, οι Φρουροί είχαν ήδη αναπτύξει χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις. Σήμερα, ο αριθμός τους υπολογίζεται σε περίπου 125.000 άνδρες. Υπό τον έλεγχό τους βρίσκεται η Basij, ένα σώμα εθελοντών που εστιάζει στην εσωτερική ασφάλεια και την καταστολή των διαφωνούντων. Επιπλέον, το 1990 δημιουργήθηκε η Quds Force, η οποία είναι υπεύθυνη για τις διεθνείς επιχειρήσεις και την «εξαγωγή» της επανάστασης εκτός συνόρων.

Το οπλοστάσιο και οι τεχνολογικές τους δυνατότητες

Αν και μεγάλο μέρος του υλικού τους θεωρείται ξεπερασμένο με βάση τα δυτικά πρότυπα, οι δυνατότητές τους παραμένουν υπολογίσιμες. Το πιο σύγχρονο άρμα μάχης τους είναι το Karrar, το οποίο βασίζεται στο σοβιετικό T-72.

Τεθωρακισμένα : Διαθέτουν εκσυγχρονισμένες εκδόσεις ρωσικών αρμάτων (Type 72Z) και οχήματα ταχείας ανάπτυξης Tosan.

: Διαθέτουν εκσυγχρονισμένες εκδόσεις ρωσικών αρμάτων (Type 72Z) και οχήματα ταχείας ανάπτυξης Tosan. Ναυτικό : Ο στόλος τους περιλαμβάνει από ευέλικτα ταχύπλοα μέχρι κορβέτες.

: Ο στόλος τους περιλαμβάνει από ευέλικτα ταχύπλοα μέχρι κορβέτες. Αεροπορία: Χρησιμοποιούν μαχητικά όπως τα F-14 και MiG-29.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ