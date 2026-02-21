Πανικός σε ταβέρνα στην Κομοτηνή: Kατέρρευσε το πάτωμα και οι πελάτες βρέθηκαν στο κενό (vid)

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευση δαπέδου σε κατάστημα εστίασης.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε ταβέρνα στον οικισμό της Πανδρόσου, στην Κομοτηνή, όταν τμήμα του πατώματος υποχώρησε ξαφνικά, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα του περιστατικού στο συγκεκριμένο σημείο κάθονταν πελάτες σε τέσσερα διαφορετικά τραπέζια, οι οποίοι βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη στο κενό, μετά την κατάρρευση του δαπέδου.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το συμβάν προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά των τραυματιών.

Συνολικά 8 άτομα διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κομοτηνής για προληπτικούς λόγους. Από αυτούς, οι δύο παρέμειναν για νοσηλεία χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σοκ για τους θαμώνες

Οι υπόλοιποι πελάτες που βρίσκονταν στο κατάστημα είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο υπέστησαν ισχυρό σοκ από την αιφνίδια υποχώρηση του δαπέδου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους θαμώνες να μην προλαβαίνουν να αντιδράσουν.

Τα αίτια της κατάρρευσης του δαπέδου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για στατικό πρόβλημα του κτιρίου ή για άλλο τεχνικό ζήτημα που οδήγησε στην υποχώρηση του τμήματος του καταστήματος.

