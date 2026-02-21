Νέα Υόρκη: Τραβάνε βίντεο αστυνομικούς και αποκαλύπτουν ονόματα, φωτογραφίες και καταγγελίες

Βίντεο στα social media που συνοδεύονται από προσωπικά στοιχεία αστυνομικών προκαλούν έντονες αντιδράσεις στη Νέα Υόρκη.

Αστυνομικοί που κάνουν περιπολία και βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε κάμερες κινητών. Βίντεο που ανεβαίνουν στα social media με προσβολές, ειρωνείες και, το πιο ανησυχητικό, δημοσίευση προσωπικών στοιχείων. Στη Νέα Υόρκη έχει ξεκινήσει μια νέα μορφή πίεσης προς την αστυνομία, που μοιάζει περισσότερο με δημόσιο διασυρμό σε πραγματικό χρόνο.

Χρήστες πλησιάζουν αστυνομικούς στον δρόμο, σε σταθμούς του μετρό ή ακόμη και μέσα σε περιπολικά, τους καταγράφουν και στη συνέχεια ανεβάζουν τα βίντεο συνοδεύοντάς τα με ονόματα, φωτογραφίες και παλιές καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος τους. Ένα φαινόμενο που συνδυάζει την παρενόχληση με το doxxing, δηλαδή τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Το νέο «μέτωπο» στα social media

Σύμφωνα με τις καταγγελίες αξιωματικών, ορισμένοι από αυτούς τους λογαριασμούς δεν περιορίζονται στην καταγραφή, αλλά προκαλούν σκόπιμα τους αστυνομικούς με ύβρεις και απειλές, γνωρίζοντας ότι η αντίδραση μπορεί να τους δημιουργήσει νομικά προβλήματα. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι καλύπτονται από την ελευθερία της έκφρασης, ισχυριζόμενοι πως μπορούν να πουν ό,τι θέλουν χωρίς συνέπειες.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ένταση είναι η δημοσίευση στοιχείων όπως ιστορικό παραπόνων, αγωγών ή πειθαρχικών υποθέσεων. Έτσι, κάθε βίντεο μετατρέπεται σε ένα «προφίλ» του αστυνομικού, το οποίο εκτίθεται δημόσια και αναπαράγεται χιλιάδες φορές. Για πολλούς ένστολους, αυτό ξεπερνά τα όρια της κριτικής και μετατρέπεται σε στοχοποίηση.

Παρόμοιες τακτικές έχουν εμφανιστεί και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, θυμίζοντας πρωτοβουλίες που στο παρελθόν στόχευαν ομοσπονδιακούς πράκτορες με τη δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών τους. Η διαφορά τώρα είναι ότι η πρακτική μεταφέρεται μαζικά στο επίπεδο της καθημερινής αστυνόμευσης μέσα στην πόλη.

Συνδικαλιστικές ενώσεις αστυνομικών ζητούν αλλαγές στη νομοθεσία, προτείνοντας μέτρα που θα ορίζουν ελάχιστη απόσταση από αστυνομικούς εν ώρα υπηρεσίας και θα περιορίζουν τη δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων τους. Υποστηρίζουν ότι η κατάσταση επηρεάζει το ηθικό των αστυνομικών και ενισχύει την αποχώρηση στελεχών από το σώμα.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές τέτοιων πρακτικών θεωρούν ότι πρόκειται για μορφή λογοδοσίας και διαφάνειας απέναντι στην αστυνομική εξουσία. Η σύγκρουση μοιάζει να μεταφέρεται πλέον από τον δρόμο στις οθόνες των κινητών, σε έναν πόλεμο εικόνων, σχολίων και δημόσιας έκθεσης.

Και κάπου εκεί τίθεται το ερώτημα που δύσκολα απαντάται εύκολα. Πού τελειώνει η κριτική προς την εξουσία και πού αρχίζει η προσωπική στοχοποίηση; Σε μια εποχή που μια κάμερα μπορεί να μετατρέψει μια στιγμή υπηρεσίας σε viral περιεχόμενο, τα όρια δείχνουν πιο θολά από ποτέ.

