Μπαρ στο Τόκιο απευθύνεται μόνο σε κάτω των 40: «Χώρος για τη νεότερη γενιά» (vid)

Μπαρ στο Τόκιο στοχεύει κυρίως σε πελάτες 20-39 ετών, προκαλώντας συζητήσεις για ηλικιακούς περιορισμούς στη νυχτερινή διασκέδαση.

Ένα μπαρ στην περιοχή Σιμπούγια του Τόκιο έχει τραβήξει την προσοχή, καθώς στην είσοδό του έχει τοποθετηθεί πινακίδα που αναφέρει: «Αυτό είναι ένα μπαρ για τη νεότερη γενιά, U-40 (κάτω των 40)».

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα, το κατάστημα στοχεύει κυρίως σε θαμώνες ηλικίας 20 έως 39 ετών. Αν και μια τέτοια επιλογή φαίνεται να περιορίζει το κοινό, η διεύθυνση του μπαρ θεωρεί ότι έτσι διαμορφώνεται πιο συγκεκριμένη και άνετη ατμόσφαιρα.

Οι περισσότεροι πελάτες είναι 20άρηδες: «Οι νεότεροι διασκεδάζουν πιο άνετα μεταξύ τους»

Τηλεοπτικό συνεργείο του TV Asahi επισκέφθηκε το μπαρ για να διαπιστώσει αν ο ηλικιακός προσανατολισμός ισχύει στην πράξη. Η σχετική πινακίδα ήταν εμφανώς τοποθετημένη κοντά στην είσοδο.

Κατά την επίσκεψη του συνεργείου, περίπου το 90% των πελατών ήταν άτομα ηλικίας γύρω στα 20, επιβεβαιώνοντας ότι το μήνυμα λειτουργεί ως φίλτρο για το κοινό που επιλέγει να μπει.

Εργαζόμενος του μπαρ εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη επειδή η βασική πελατεία είναι νεαρής ηλικίας και συχνά υπήρχαν παράπονα μεγαλύτερων σε ηλικία επισκεπτών για τον θόρυβο.

Όπως ανέφερε, ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου οι νεότεροι μπορούν να διασκεδάζουν χωρίς άγχος ότι ενοχλούν άλλους. Νεαρός θαμώνας δήλωσε ότι έτσι μπορεί να είναι πιο εκδηλωτικός, χωρίς αμηχανία.

Δεν υπάρχει απόλυτη απαγόρευση για τους άνω των 40

Ο ιδιοκτήτης διευκρίνισε ότι οι άνω των 40 δεν αποκλείονται αυστηρά. Η πινακίδα λειτουργεί περισσότερο ως προειδοποίηση για το ύφος και την ένταση του χώρου.

Όπως είπε, αν κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας επιθυμεί να μπει και αποδέχεται ότι το περιβάλλον μπορεί να είναι θορυβώδες, το προσωπικό συνήθως του επιτρέπει την είσοδο.

