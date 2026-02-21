«Ιπτάμενο» γουρούνι προκάλεσε μπλακ-άουτ σε ένα ολόκληρο χωριό (vid)

Αγρότης σε επαρχία της Κίνας αποφάσισε να μεταφέρει τα γουρούνια του στο σφαγείο με drone, αλλά η πρώτη του προσπάθεια κατέληξε σε ένα δαπανηρό ατύχημα που βύθισε ένα ολόκληρο χωριό στο σκοτάδι.

Ένας αγρότης στην επαρχία Σετσουάν της Κίνας θέλησε να μεταφέρει τα γουρούνια του στο σφαγείο με τη βοήθεια drone, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά.

Η μεταφορά ζώων σε ορεινές περιοχές με φορτηγά είναι συχνά δύσκολη και χρονοβόρα. Έτσι, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο τηλεκατευθυνόμενο drone για να «πετάξει» τα γουρούνια του απευθείας στο σφαγείο, γλιτώνοντας χρόνο και κόπο.

Το drone με το γουρούνι που άφησε ένα ολόκληρο χωριό χωρίς ρεύμα

Στην πρώτη κιόλας πτήση, το σχέδιο αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά αλάνθαστο. Το drone, μαζί με το ολόκληρο γουρούνι που ήταν δεμένο πάνω του, έμπλεξε σε καλώδια υψηλής τάσης.

Το αποτέλεσμα ήταν το άτυχο ζώο να κρέμεται στον αέρα για ώρες και να προκληθεί διακοπή ρεύματος που άφησε ολόκληρο το χωριό χωρίς ηλεκτρισμό.

Epic blackout in China caused by a pig flying on a drone



A humorous incident occurred at the end of January. A farmer decided to use a drone to transport an animal across mountainous terrain, but the drone hit power lines.



As a result, the pig got stuck, and thousands of people… pic.twitter.com/ZOvl1mNreA — NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026

Ακριβής η επιχείρηση διάσωσης: Τι προβλέπει ο νόμος

Ο αγρότης αναγκάστηκε να καλέσει την εταιρεία ηλεκτρισμού για βοήθεια, καθώς η κατάσταση ήταν επικίνδυνη. Χρειάστηκαν 12 άτομα και περισσότερες από 10 ώρες εργασίας για να απομακρυνθεί το drone και να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Το κόστος των επισκευών εκτιμάται στα 10.000 γιουάν (περίπου $1.400).

Παρόλο που ο αγρότης ισχυρίστηκε ότι το ατύχημα συνέβη λόγω χαμηλής ορατότητας, η επίσημη έρευνα διαπίστωσε ότι ήταν ένοχος για πτήση drone σε «no-fly zone» και για υπερφόρτωση του drone.

Παρά την αποτυχία του συγκεκριμένου πειράματος, η χρήση αγροτικών drones για τη μεταφορά ζωντανών ζώων σε δύσβατες περιοχές φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην ορεινή Κίνα.

