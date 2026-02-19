Έσκασε λάστιχο του αυτοκινήτου του από λακκούβα και του επέβαλαν πρόστιμο 80€

Σε οδηγός από το Ηνωμένο Βασίλειο βεβαιώθηκε πρόστιμο 80 ευρώ όταν το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε από... λακκούβα. Μετά τις αντιδράσεις, το συμβούλιο απέσυρε την κλήση.

Ένα περιστατικό που αναδεικνύει τα προβλήματα του οδικού δικτύου αλλά και την αυστηρή εφαρμογή του νόμου έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν σε οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε, λόγω βλάβης.

Ο Ματ Φέλοους, κάτοικος του Νιούτον, είδε το λάστιχό του να καταστρέφεται έπειτα από πρόσκρουση σε λακκούβα, αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζει– της κακής κατάστασης του οδοστρώματος στην περιοχή. Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στην κοντινή πόλη Άλφρετον, όπου περίμενε οδική βοήθεια.

Ωστόσο, αντί για κατανόηση, ο οδηγός βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο 80 ευρώ, καθώς είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε σημείο με κίτρινη διαγράμμιση, όπου απαγορεύεται η στάση/στάθμευση. Η απόφαση αποδόθηκε στο Συμβούλιο του Νιούτον, που έκρινε πως το όχημα ήταν «χωρίς επίβλεψη» σε απαγορευμένη ζώνη.

Ο Φέλοους υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για παράνομη στάθμευση, αλλά για αναγκαστική διακοπή πορείας λόγω μηχανικής βλάβης. Μάλιστα, εξήγησε πως η ζημιά πιθανότατα είχε προκληθεί νωρίτερα, όταν κινούνταν στο Νιούτον, ενώ το λάστιχο ξεφούσκωσε τελείως όταν ανέβηκε στο πεζοδρόμιο για να διευκολύνει περιπολικό με αναμμένους φάρους. Σύμφωνα με μηχανικό που εξέτασε το ελαστικό, η φθορά ήταν συμβατή με πρόσκρουση σε λακκούβα.

Το θέμα έφερε ξανά στο προσκήνιο την κατάσταση των τοπικών δρόμων, με τον Φέλοους να επισημαίνει ότι οι λακκούβες αποτελούν καθημερινό κίνδυνο για τους οδηγούς. Το κόστος επισκευής του οχήματος έφτασε περίπου τα 125 ευρώ, ενώ ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει αποζημίωση.

Μετά την αντίδραση και τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, το δημοτικό συμβούλιο απέσυρε τελικά το πρόστιμο, υπενθυμίζοντας πάντως ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

