Συνελήφθη ξεναγός που ζωγράφισε σε πυραμίδα 4.000 ετών στη Σακκάρα

Αιγύπτιος ξεναγός συνελήφθη αφού ζωγράφισε με κιμωλία στην Πυραμίδα του Ουνάς στη Σακκάρα. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης και βαρύ πρόστιμο για βανδαλισμό.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται Αιγύπτιος ξεναγός, ο οποίος συνελήφθη όταν εντοπίστηκε να ζωγραφίζει με κιμωλία στην επιφάνεια πυραμίδας ηλικίας περίπου 4.000 ετών, σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου στη Σακκάρα, κοντά στην Πυραμίδα του Ουνάς. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον άνδρα να αντιδρά σε παρατήρηση ανδρός, ο οποίος τον προέτρεψε να σταματήσει.

«Σήμερα στη Σακκάρα, κοντά στην Πυραμίδα του Ουνάς, συνάντησα έναν άνδρα -ξεναγό για Ρώσους τουρίστες- να ζωγραφίζει στην πυραμίδα με κιμωλία. Όταν του είπα ευγενικά ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, με ρώτησε: “Σοβαρά μιλάς;”», ανέφερε το άτομο που δημοσίευσε το βίντεο.

Το υλικό έγινε γρήγορα viral στην Αίγυπτο, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ο ξεναγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη με την κατηγορία της φθοράς μνημείου ιστορικής αξίας.

Κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι παρασύρθηκε από ενθουσιασμό, καθώς ήταν η πρώτη ημέρα που επέστρεφε στην εργασία του μετά από τέσσερα χρόνια. Το «ασυγχώρητο λάθος», όπως το χαρακτήρισε, ενδέχεται να του κοστίσει ακριβά.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, εάν κριθεί ένοχος για βανδαλισμό αρχαιολογικού μνημείου, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους, καθώς και χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει περίπου τα 15.000 δολάρια.

Η Σακκάρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αιγύπτου, με μνημεία που χρονολογούνται από την Παλαιά Δυναστεία, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα αυστηρή τη νομοθεσία για την προστασία τους.

