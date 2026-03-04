Ισραήλ: Πλήγμα σε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν δυτικά της Τεχεράνης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση στο Ιράν, κάνοντας λόγο για καίριο πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι προχώρησε σε στοχευμένο πλήγμα κατά υπόγειας εγκατάστασης στο Ιράν, δυτικά της Τεχεράνη, όπου -σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό- ομάδα επιστημόνων εργαζόταν υπό καθεστώς μυστικότητας για την ανάπτυξη κρίσιμων στοιχείων πυρηνικών όπλων.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επιχείρηση προκάλεσε «καίριο πλήγμα στην ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να αναπτύξει ατομικά όπλα», επισημαίνοντας πως το πλήγμα κατέστη δυνατό έπειτα από συνεχή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων Ιρανών επιστημόνων από τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, οι επιστήμονες είχαν μεταφέρει τις δραστηριότητές τους σε νέο υπόγειο συγκρότημα, το οποίο προσδιορίζεται ως «Μινζαντεχεΐ», στο δυτικό άκρο της ιρανικής πρωτεύουσας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο εργάζονταν από τότε που το Ισραήλ είχε πλήξει άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης πέρυσι τον Ιούνιο.

🎯 NUCLEAR WEAPONS DEVELOPMENT SITE STRUCK



The covert ‘Minzadehei’ compound was used by a group of nuclear scientists who operated to develop a key component for nuclear weapons.



Using intelligence, the IDF tracked the activities at this new location, removing a key component… pic.twitter.com/xwXQud49gN March 3, 2026

Ο εκπρόσωπος των IDF, Efi Defrin, δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία συνέχισε τις προσπάθειες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, παρά τις ζημιές που, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, είχε υποστεί το πρόγραμμα κατά την προηγούμενη πολεμική σύγκρουση.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι το «μυστικό συγκρότημα» χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη «βασικού στοιχείου» που σχετίζεται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την Τεχεράνη, ενώ οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

